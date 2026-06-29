Gdyby wybory odbyły się w ostatni weekend, 28 proc. badanych oddałoby głos na KO (spadek poparcia o 1,3 pkt proc. względem badania z początku czerwca), 24,1 proc. na PiS (spadek wzrost o 0,4 pkt proc.), a 13,7 na Konfederację (wzrost o 0,3 pkt proc.). Konfederację Korony Polskiej poparłoby zaś 9 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.), a Lewicę 8,2 proc. respondentów (wzrost o 0,1 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe poparciem 4,1 proc. ankietowanych, Partia Razem - którą wskazało 3,1 proc., Polska 2050, którą poparłoby 0,8 proc. badanych, i Centrum, na które głos oddałoby 0,1 proc.

8,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos. Frekwencja wyniosłaby 63 proc.

Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1000 osób między 24 a 27 czerwca br. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).