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Poparcie dla partii w Polsce. Nowy sondaż IBRiS

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:28
Kaczyński, Braun, Tusk
KO może mieć poważne problemy do niepokoju/Shutterstock
Z sondażu IBRiS dla Polsat News wynika, że Koalicję Obywatelską popiera 28 proc. respondentów, Prawo i Sprawiedliwość – 24,1 proc., Konfederację – 13,7 proc., Konfederację Korony Polskiej – 9 proc., a Nową Lewicę – 8,2 proc.

Gdyby wybory odbyły się w ostatni weekend, 28 proc. badanych oddałoby głos na KO (spadek poparcia o 1,3 pkt proc. względem badania z początku czerwca), 24,1 proc. na PiS (spadek wzrost o 0,4 pkt proc.), a 13,7 na Konfederację (wzrost o 0,3 pkt proc.). Konfederację Korony Polskiej poparłoby zaś 9 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.), a Lewicę 8,2 proc. respondentów (wzrost o 0,1 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe poparciem 4,1 proc. ankietowanych, Partia Razem - którą wskazało 3,1 proc., Polska 2050, którą poparłoby 0,8 proc. badanych, i Centrum, na które głos oddałoby 0,1 proc.

8,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos. Frekwencja wyniosłaby 63 proc.

Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1000 osób między 24 a 27 czerwca br. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPoparcie dla partii w Polsce. Nowy sondaż IBRiS »
Tematy: sondażpartie politycznepoparcie
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