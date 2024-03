Harmonogram obrad Sejmu 20 marca

Sejm, zgodnie z harmonogramem VIII posiedzenia, będzie się zajmował następującymi sprawami:

godz. 10:00 – 10:15 - Głosowania, w tym: - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

godz. 10:15 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 12:00 – 13:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 13:30 – 14:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła)

godz. 14:30 – 16:15 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 16:15 – 18:15 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 18:15 – 18:45 - Głosowania, w tym: - Informacja Rządu dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro - głosowanie

godz. 18:45 – 20:00 - ew. oświadczenia poselskie

Gdzie obejrzeć transmisję?

Transmisję obrad Sejmu można obejrzeć na stronach Sejmu oraz na profilu Sejmu na platformie YouTube.

Konsumencka pożyczka lombardowa

Zgodnie z harmonogramem obrad, posłowie mają najpierw przeprowadzić drugie czytanie poselskiego projekt nowelizacji ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Do sejmowej komisji rolnictwa trafiły dwa projekty - poselski projekt noweli ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz rządowy projekt noweli Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Na posiedzeniu komisji uznano, że wiodącym projektem będzie projekt poselski przygotowany przez posłów Trzeciej Drogi.

Projekt dotyczy uchylenia przepisów, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należy stosować m.in. przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Jak wyjaśnili posłowie wnioskodawcy, wejście w życie tych przepisów spowodowało objęcie ochroną konsumencką wszystkich rolników, a więc także rolników, którzy w obecnym stanie prawnym kwalifikowani są jako przedsiębiorcy oraz ograniczyło dostęp rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe oraz zaburzenie stabilnego finansowania i rozwoju gospodarstw rolnych.

Ustawa o rachunkowości

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Celem nowych przepisów jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach. Projekt nakazuje firmom z siedzibą w Polsce oraz prowadzącym działalność w Polsce publikację danych o zapłaconych podatkach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ochrona przyrody

Następnie posłowie mają zająć się poselskim projektem uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce.

Mniejszości narodowe, język regionalny

W środę, po południu Sejm rozpocznie prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Projekt dotyczy nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu oraz zmiany składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Projekt zakłada przede wszystkim wpisanie śląskiego do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, jako drugiego – obok kaszubskiego – języka regionalnego.

Zgodnie z projektem oznaczałoby to m.in. przyznanie Ślązaczkom i Ślązakom prawa do zapisywania imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka śląskiego, w szczególności w aktach stanu cywilnego oraz dowodach tożsamości. W gminach, gdzie podczas spisu powszechnego, który został przeprowadzony w 2021 r., używanie języka śląskiego w kontaktach domowych zadeklarowało co najmniej 20 proc. mieszkańców, byłaby możliwość montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz ulic. Ponadto śląski mógłby stać się językiem pomocniczym w tamtejszych urzędach, a posługującym się nim pracownikom przysługiwałby dodatek do pensji.

Podniesienie kwoty wolnej

Następny punkt obrad to pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowanym przez posłów Konfederacji. Celem projektu - jak wskazano w uzasadnieniu - ma być podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 000 zł.

Zaniechania premiera ws. KPO

Wieczorem zaplanowano głosowanie nad informacja rządu "dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro".

Działalność Rzecznika Praw Dziecka

W czwartek posłowie mają wysłuchać informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa