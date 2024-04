578 osób pod nadzorem Pegasusa w Polsce: Raport Prokuratora Generalnego

W kontrowersyjnym ujawnieniu Prokuratora Generalnego zaserwowano Sejmowi i Senatowi dane dotyczące użycia oprogramowania szpiegowskiego Pegasusa w Polsce. Na liście 578 osób inwigilowanych w latach 2017-2022, aż 162 przypadki miały miejsce w samym tylko roku 2021. Służby odpowiedzialne za korzystanie z tego narzędzia to CBA, SKW oraz ABW, z dodatkowym wsparciem dla Policji. W świetle obecnych informacji, służby te mogły używać Pegasusa do celów pod nie zawsze transparentnymi, w tym do rzekomej 'walki politycznej', co wyraźnie uwypukla sprawa Krzysztofa Brejzy.