Władysław Kosiniak-Kamysz "wielkim hamulcowym" ustawy o związkach partnerskich

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula powiedziała we wtorek w TVN24, że zależy jej na tym, by projekt ustawy o związkach partnerskich był inicjatywą rządową, nie poselską. "Jestem gotowa poczekać i próbować przekonać premiera Kosiniaka-Kamysza, żebyśmy nie składali projektów poselskich, które prawdopodobnie nie uzyskają większości. I taka jest też moja rekomendacja w stosunku do premiera Donalda Tuska. Jeżeli będziemy mogli wypracować jakikolwiek kompromis dla projektu rządowego, to jestem gotowa taki kompromis do końca wypracowywać" - powiedziała.