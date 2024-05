"Proszę dzisiaj o jasną odpowiedź na pytanie: czy rzeczywiście polski rząd zgodził się na to, że uznaje prymat prawa europejskiego nad prawem polskim" - powiedziała wiceprezes PiS.

Reklama

"A więc panie Donaldzie Tusk, czy złamał pan polską konstytucję?"

Szydło przytoczyła też fragmenty polskiej konstytucji, m.in. art 8, że "Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej".

Reklama

"A więc panie Donaldzie Tusk, czy złamał pan polską konstytucję deklarując, że uznaje pan prymat prawa europejskiego nad prawem polskim, nad polską konstytucją?" - pytała Szydło.

Europosłanka PiS zwróciła jednocześnie uwagę, że o prymacie prawa europejskiego w mediach społecznościowych pisał w czwartek szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Bez prymatu prawa europejskiego nad krajowym państw członkowskich Unia Europejska jest niemożliwa. Ci ignoranci nawet nie wiedzą, że są za Polexitem?" - napisał szef MSZ na platformie X.

Będziecie przyjmować "nielegalnych" imigrantów i realizować Zielony Ład?

"Pytanie do pana ministra spraw zagranicznych: proszę wskazać, w którym miejscu w traktatach jest taki zapis" - oświadczyła Szydło.

Polityk PiS pytała też, do czego jeszcze zobowiązał się rząd. "Czy zobowiązaliście się do tego, że będziecie przyjmować nielegalnych migrantów, czy zobowiązaliście się, że będziecie realizować Zielony Ład, ten szkodliwy, ideologiczny projekt, który zabija europejską gospodarkę, rolnictwo i sięga do kieszeni obywateli" - pytała.

Przekonywała jednocześnie, że politycy PiS chcą Unii Europejskiej "takiej, o jakiej marzyli, o jakiej mówili ojcowie założyciele". "Europa ojczyzn, to jest ta idea, która powinna powrócić" - dodała.

Szydło na objeździe PiS-busem po Mazowszu

Szydło wraz z kandydatami PiS do PE kontynuuje w czwartek objazd PiS-busem po Mazowszu; ma odwiedzić Otwock.

Komisja Europejska ogłosiła w poniedziałek, że zakończy procedurę z art. 7. przeciwko Polsce. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż 21 maja. W ocenie KE nie ma już poważnego zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. "Gratuluję premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi tego ważnego przełomu. Jest to wynik ich ciężkiej pracy i zdecydowanych wysiłków na rzecz reform" - podkreśliła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Była premier, a obecnie europosłanka Beata Szydło ubiega się w czerwcowych eurowyborach o reelekcję. Jest liderką w okręgu obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie.

autor: Rafał Białkowski