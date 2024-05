Donald Tusk zaprasza na wiec 4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie

Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zaprosił na wiec 4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie. "4 czerwca to dzień, w którym Polacy pokonali zło; bądźmy razem, żeby to zło nigdy już do Polski nie wróciło" - powiedział szef rządu.