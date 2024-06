"Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w latach 2020-2021 dokonywał czynności mających na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków uzyskanych w ramach umowy zawartej przez Fundację Profeto z Funduszem Sprawiedliwości na budowę ośrodka 'Archipelag' w Wilanowie" - przekazał prok. Nowak.

Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom

Rzecznik PK dodał, że przesłuchany uzupełniająco podejrzany Michał O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. "Wobec podejrzanego stosowany jest środek w postaci tymczasowego aresztowania" - przypomniał prok. Nowak.

Pod koniec stycznia prokurator generalny Adam Bodnar utworzył zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, powołanego do zapewnienia natychmiastowej i bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 19 lutego wszczęte zostało śledztwo ws. prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Łącznie prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom. To m.in. byli i obecni urzędnicy MS, zajmujący się funduszem. Zarzuty w końcu marca usłyszał m.in. ks. Michał O. beneficjent środków z FS z fundacji "Profeto". Dotyczyły one tego, że podejrzane osoby działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziły do udzielenia wsparcia finansowego fundacji, mimo że fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji. Jak poinformowała w środę PK, 4 czerwca zarzuty dla O. zostały uzupełnione.

W związku ze śledztwem w kilkudziesięciu miejscach w kraju ABW wraz z prokuratorami przeprowadziła przeszukania, m.in. w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Bodnar przekazał w końcu maja do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS i politykowi Suwerennej Polski Michałowi Wosiowi. Podstawą wniosku są ustalenia prokuratury dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, m.in. 25 mln zł na zakup Pegasusa.

autor: Marcin Jabłoński