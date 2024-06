Wybory do PE

Według exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP Koalicja Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego z wynikiem 38,2 proc., zaś Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,9 proc.

"Ten wynik to dla nas wielkie zadanie" - powiedział prezes PiS podczas wieczoru wyborczego po ogłoszeniu sondażowych wyników. Stwierdził, że to "bardzo jasne zadanie".

"Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się szanowni państwo jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta" - oświadczył Kaczyński.

Prezes PiS nawiązał do tego, że podczas ogłaszania wyników "pierwszych wyborów europejskich" - z 2004 r. - "wydawało się, że jest źle". "Wtedy też mówiłem, że to jest wyzwanie, i zwyciężyliśmy, w 2005 r. zwyciężyliśmy" - zaznaczył. Podkreślał, że PiS tą drogą "musi iść dalej".

Kaczyński przekonywał, że "dobrą wiadomością" jest to, że jego formacja idzie "mimo piekielnego" ataku na nią "ciągle w tym jednym kierunku". "Dojdziemy w pewnym momencie do tego punktu, z którego możemy się odbić. Odbić do tego wielkiego skoku, który jest nam potrzebny" - mówił.

"I skoczymy ku zwycięstwu, bądźcie tego pewni" - oświadczył Kaczyński przemawiając do członków i sympatyków PiS. Stwierdził, że potrzebny jest "biało-czerwony front". "I ten biało-czerwony front z całą pewnością ostatecznie powstanie i on właśnie, obok innych naszych działań, przyniesie nam zwycięstwo" - powiedział Kaczyński.

Podziękował wszystkim, którzy angażowali się w kampanię PiS. "I tym, którzy weszli (do PE), i tym, którzy może wejdą, i tym, którzy nie weszli, bo naprawdę bardzo, bardzo wiele osób walczyło" - powiedział szef PiS. Podziękował tez wszystkim, którzy poszli na wybory. Zwracając się do wszystkich zwolenników PiS i do "wszystkich zwolenników zmiany sytuacji w Polsce", by pamiętali, że trzeba chodzić na wybory i głosować.

Również wiceprezes PiS, b. premier Beata Szydło podziękowała wszystkim, którzy wspierali PiS oceniając, że była to bardzo ciężka kampania. Podziękowała też tym wszystkim, którzy jej formacji zaufali.

"I tak, jak złożyliśmy na początku naszej drogi kampanijnej zobowiązanie, że będziemy zawsze w Parlamencie Europejskim bronili polskich spraw, że będziemy dbali o to, żeby UE rozwijała się i była bezpieczną wspólnotą, w której można normalnie żyć, dla nas dla Europy, dla Europejczyków, ale przede wszystkim dla Polski i dla Polaków, będziemy konsekwentnie to realizować" - mówiła Szydło.

Zadeklarowała, że politycy PiS będą też robić wszystko, żeby kolejne wybory "przywróciły władzę w Polsce ludzi", którzy - jak mówiła - "rozumieją, że najważniejsza jest Polska i polskie sprawy". "I zwyciężymy moim drodzy, tak jak zwyciężaliśmy i tak, jak pokazywaliśmy że potrafimy to uczynić" - zwróciła się do działaczy i sympatyków PiS. (PAP)

autorzy: Wiktoria Nicałek Marcin Jabłoński, Rafał Białkowski