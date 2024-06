Nowi posłowie składają ślubowanie

Reklama

Na początku posiedzenia ślubowanie złożyli nowi posłowie. Zastąpią oni tych, którzy w ostatnich wyborach dostali się do Parlamentu Europejskiego. Kolejni nowi posłowie - jak zapowiedział marszałek Szymon Hołownia - złożą ślubowania w piątek oraz na pierwszym lipcowym posiedzeniu izby. Mandat do Parlamentu Europejskiego zdobyło 25 posłów obecnej kadencji; po dwóch z Trzeciej Drogi, Konfederacji i Lewicy oraz siedmioro z PiS i 12 z Koalicji Obywatelskiej.

Projekt nowelizacji ustaw dotyczących Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej

Reklama

Głównym punktem środowych obrad jest rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi o projekt przedłożony przez MON, który 19 czerwca przyjął rząd.

Projekt przewiduje możliwość użycia sił zbrojnych do samodzielnych działań - nie tylko w ramach wsparcia służb MSWiA - w czasie pokoju na terytorium kraju. Przewiduje także zapewnienie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom służb MSWiA w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni.

Zmiany w Kodeksie karnym w kontekście użycia broni przez żołnierzy

Projekt wprowadza do Kodeksu karnego przepis, który wyłącza odpowiedzialność za czyny popełnione w określonych warunkach. Chodzi o użycie przez żołnierza broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, a także przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby. Warunkiem uznania, że takie działanie żołnierza lub funkcjonariusza nie jest przestępstwem, są okoliczności wymagające natychmiastowego działania.

Zatrzymanie przez żandarmerię żołnierza na służbie ma być uznane za środek ostateczny, chyba że zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku.

Drugie czytanie projektu definicji zgwałcenia

Ponadto w środę posłowie przeprowadzą drugie czytanie projektu nowelizacji Kodeksu karnego dotyczący definicji zgwałcenia. Zgodnie z projektem za gwałt uznawane będzie doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody.

W początkowej wersji projektu jego autorzy proponowali podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat 3. Na początku czerwca sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach opowiedziała się za wszystkimi zmianami, które do projektu zaproponowała Lewica. Zgodnie z przegłosowaną poprawką Lewicy przestępstwo zgwałcenia podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

W środę posłowie rozpoczną prace nad rządowym projektem noweli ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy, dzięki której konsumenci będą mogli skuteczniej korzystać z pozwów grupowych; nowe przepisy zakładają, że podmioty upoważnione - np. organizacje pozarządowe - będą mogły wytaczać pozwy grupowe przeciwko przedsiębiorcom, którzy naruszają interesy konsumentów.

Prace nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Sejm będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projekt dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego upoważniających twórców i wykonawców utworów audiowizualnych oraz wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w Internecie oraz wprowadza nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych.

Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

W środę Sejm ma też zająć się projektem nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który ma zniechęcić tzw. flipperów do spekulacji nieruchomościami.

Projekt został przygotowany przez klub Lewicy wspólnie z warszawskim ruchem Miasto Jest Nasze. Według wnioskodawców, projekt zakłada zmianę stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), która obecnie wynosi 2 proc. w przypadku zbycia nieruchomości. Lewica chce, żeby podatek wzrósł do 10 proc., gdy mieszkanie jest sprzedawane przed upływem roku od jego zakupu. Stawka PCC dla osób sprzedających mieszkanie przed upływem dwóch lat od zakupu miałaby wynosić 6 proc., a przed upływem trzech lat - 4 proc.

Projekt zmian Regulaminu Sejmu dotyczących członkostwa w komisjach

W czwartek posłowie zajmą się projektem zmian Regulaminu Sejmu. Obecnie, w przypadku gdy wobec posła zasiadającego w komisji etyki poselskiej lub komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych podjęto określone w tych przepisach środki o charakterze dyscyplinarnym lub porządkowym, poseł traci członkostwo w tych komisjach. Celem zmiany jest uzupełnienie Regulaminu Sejmu o regulację, zgodnie z którą poseł wobec którego podjęto takie środki, nie będzie mógł się ubiegać o członkostwo w komisji etyki lub komisji regulaminowej przez okres 6 miesięcy.

Wniosek Prokuratora Krajowego ws. Michała Wosia

Sejm ma także zająć się sprawozdaniem komisji dotyczącym wniosku Prokuratora Krajowego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej b. wiceszefa MS, polityka Suwerennej Polski, posła klubu PiS posła Michała Wosia. Wniosek, który trafił do Sejmu pod koniec maja, wiąże się ze śledztwem Prokuratury Krajowej ws. wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także wydatkowania środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z systemu Pegasus.

Głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o handlu w niedziele

W piątek posłowie będą głosować nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Projekt złożyli pod koniec marca br. posłowie Polski 2050. Przewiduje on dwie niedziele handlowe w miesiącu. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

Transmisja obrad Sejmu z 26 czerwca