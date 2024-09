„Obecnie audytem objętych jest już 98 podmiotów, a kwota nieprawidłowości, które są przedmiotem zawiadomień do prokuratury to ok. 3,9 mld zł. Wzrosła także sama liczba zawiadomień, bo obecnie jest ich 61” – powiedział cytowany w poniedziałek przez „Business Insider Polska” wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki

„BI Polska” przypomniał, że ww ramach prowadzonego przez skarbówkę kontroli pod lupą znalazło się pierwotnie 96 podmiotów, dysponentów publicznych pieniędzy. Kwota objęta weryfikacją to około 100 mld zł. Pierwsze wnioski z audytów pozwoliły złożyć do prokuratury 51 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na kwotę sięgającą ok. 3,2 mld zł.

„Na razie audyty KAS dotyczą lat głównie z przedziału czasowego 2020-2023. To nie jest tak, że my cokolwiek kończymy, bo cały czas działania audytowe są rozszerzane, a wszędzie tam, gdzie są sygnały o nieprawidłowościach, mamy obowiązek ich weryfikacji. Taki audyt powinien trwać permanentnie, bo są to zadania ustawowe KAS. To jest stała część działalności KAS – powiedział cytowany przez portal wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda. (PAP)