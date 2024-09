PiS zaskarży do końca tygodnia decyzję PKW ws. naszego sprawozdania finansowego

Do końca tygodnia zaskarżymy do Sądu Najwyższego decyzję PKW, która odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. - zapowiedział we wtorek szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.