Nawrocki z mocne poparcie społeczne

Na pytanie o ocenę działalności prezydenta, odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 38 procent ankietowanych, zaś na „raczej dobrze” – 13,6 procent.

Oceny negatywne prezydent zebrał od 38 proc. respondentów – w tym 23,3 procent ankietowanych wskazało na odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 14,7 proc. na „raczej źle”. Pozostali respondenci (10,4 proc.) wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Premier kontra Nawrocki: kto ma większe zaufanie społeczne?

„W zestawieniu z wcześniejszym sondażem dotyczącym premiera Donalda Tuska Karol Nawrocki wypada zdecydowanie lepiej.Tusk zebrał zaledwie 39,7 proc. ocen pozytywnych, podczas gdy Nawrocki przekroczył próg 51 proc.” – czytamy w portalu.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.