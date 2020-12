"Zgodnie z danymi ocenionymi przez Swissmedic, poziom ochrony zapewniany siedem dni po drugim wstrzyknięciu szczepionki przekracza 90 proc. Jest to pierwsza na świecie autoryzacja w ramach zwykłej procedury" - czytamy w oświadczeniu.

"Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, które są nowe na rynku, Swissmedic uważnie monitoruje bezpieczeństwo szczepionki i, jeśli to konieczne, podejmie natychmiastowe działania w przypadku pojawienia się sygnałów dotyczących bezpieczeństwa. Najczęstsze skutki uboczne udokumentowane w badaniach są porównywalne do tych występujących po szczepieniu przeciw grypie" - informuje Swissmedic.

Jest to pierwsza szczepionka przeciw Covid-19 dopuszczona na szwajcarski rynek. 7 grudnia instytucja nie wydała zgody na użycie trzech różnych szczepionek przeciw Covid-19 zamówionych przez rząd. Oceniła wówczas, że w dokumentacji nadal brakuje ważnych danych, dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i jakości, i przekazał te wymagania producentom, czyli firmom Pfizer/BioNTech, AstraZeneca i Moderna.

Równolegle jednak rząd przygotowywał się do realizacji kampanii szczepień. Zamieszkany przez 8,5 mln osób alpejski kraj spodziewa się rozpocząć to przedsięwzięcie na początku stycznia. Celem jest zaszczepienie 6 mln mieszkańców do lata, co będzie oznaczać do 70 tys. szczepień dziennie.

Od początku pandemii w Szwajcarii wykryto koronawirus u 404 tys. osób. 318 tys. wyzdrowiało. 6,5 tys. zmarło.

