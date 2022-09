"Z roku na rok dzieci coraz dłużej korzystają z internetu. Postępowało to wraz z rozwojem i dostępnością technologii. Natomiast przez ostatnie dwa pandemiczne lata, które były bez precedensu w krótkiej historii mediów elektronicznych, nastąpił ogromny wzrost czasu spędzonego przed ekranami. Według badań NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - PAP) wynosi on obecnie średnio 12 godz. dziennie. To o 20 proc. więcej niż przed pandemią" - powiedział PAP Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Zdalna edukacja, praca w trybie on-line i brak alternatywy w związku z izolacją odbiły się niekorzystnie również na najmłodszych. Lockdown sprawił, że rodzice i dzieci częściej "przesiadują" w internecie. Jak zaznaczył ekspert, życie "w realu" zastępują maluchom bajki z sieci.

"Pojawiło się wiele problemów i nowych zjawisk. Jednym z nich jest to, że spadł bardzo wiek dzieci, które korzystają z mediów społecznościowych, czyli Tik-Toka, Instagrama, Youtuba. Te serwisy, z których można korzystać od 13. roku życia, ale korzystają z nich dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a nawet przedszkolaki" - podsumował Łukasz Wojtasik.

16. Międzynarodową Konferencję "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" zorganizowały Naukowa i Akademicki Sieć Komputerowa i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Debatowano m.in. na temat gamingu, umiejętnościach cyfrowych istotnych dla bezpieczeństwa nastolatków w sieci, a także o ochronie dzieci przed brutalnymi przekazami związanymi z wojną.

"Rewolucja cyfrowa to wielka szansa dla młodego pokolenia, ale też wielkie wyzwanie dla wszystkich, aby technologia sprzyjała rozwojowi dzieci i młodzieży, otwierała im nowe możliwości realizacji swoich pasji, budowania kariery, czy wspierała ich relacje rówieśnicze, a nie stała się zagrożeniem dla ich przyszłości i teraźniejszości. Cyfryzacja jest wielką szansą dla młodego pokolenia, dlatego od lat we współpracy z NASK-iem podnosimy świadomość oraz bezpieczeństwo młodzieży w świecie cyfrowym" - powiedział na otwarciu konferencji Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji.(PAP)