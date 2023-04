Reklama

Amerykański neurolog dr Howard Tucker praktykuje medycynę od 1947 roku. Ostatnio podzielił się z serwisem CNBC swoimi wskazówkami ws. stylu życia i dbania o zdrowie.

Życie na emeryturze?

Dr Howard Tucker pracuje od ponad 75 lat w swoim zawodzie. Jego 89-letnia żona – Sara (specjalistka od psychoanalizy i psychiatrii) – od 65 lat.

„Jeśli masz to szczęście, że masz zawód, który lubisz i nadal możesz pracować, rozważ opóźnione przejście na emeryturę” – radzi dr Tucker. Specjalista przypomina, iż wiele osób na emeryturze staje się „nieaktywnych zawodowo”, co sprawia, że wzrasta u nich „ryzyko pogorszenia się funkcji poznawczych”.

Lekarz zaznacza, że na początku podczas pandemii pracował przez 6 dni w tygodniu. Później (maksymalnie przez 3 dni) współpracował z rezydentami przy nauce.

Obecnie dr Tucker zajmuje się pracami w zakresie opiniowania prawno-lekarskiego, a także szuka dla siebie „nowej roli”.

Jak dodaje, gdy nie jest zajęty obowiązkami zawodowymi, spędza aktywnie czas z rodziną (np. z wnukami).

Przeciwnik palenia papierosów

Ekspert wspomina, iż rzucił palenie w szkole średniej. Do tej pory pamięta, jak niektórzy lekarze „z papierosem zwisającym z ust” doradzali pacjentom, by rzucili palenie tytoniu, ponieważ to „ograniczy apetyt i uspokoi nerwy”.

Dr Howard Tucker podkreśla, że palenie przyczynia się do powstania chorób (m.in. raka oraz nadciśnienia tętniczego).

Zawsze w formie

Z opowieści amerykańskiego neurologa wynika, że starał się zawsze aktywnie spędzać czas. Siłę i zdrowie do „późnych lat 80-tych” zapewniały mu m.in.: piesze wędrówki, pływanie oraz jazda na nartach.

Dziś – jak przyznaje – nie jest tak bardzo aktywny, ale każdego dnia stara się „przebiec co najmniej trzy mile na bieżni”.

Dieta według eksperta?

Jak wygląda jadłospis dr Tuckera?. Okazuje się, że „najstarszy praktykujący lekarz” nie ogranicza swojego menu do specjalnej diety, a o posiłki dba jego żona.

„Sara jest znakomitą szefową kuchni i pomogła mi w utrzymaniu zdrowej i urozmaiconej diety. Do każdego posiłku mamy sałatkę i lubimy warzywa takie jak bok choy, brokuły i brukselka” – wymienia specjalista. Jak dodaje, czasami pozwala sobie na martini i nowojorski stek.

„Nie marnuję swojej wiedzy”

Dr Howard Tucker był świadkiem ewolucji medycyny. Ekspert zaznacza, iż bardzo lubi dzielić się wiedzą z młodymi lekarzami i studentami. „Sam także wiele się od nich uczę” – przyznaje specjalista.

„What's Next?” – to tytuł filmu dokumentalnego, nad którym właśnie trwają prace. Produkcja będzie opowiadać o życiu dr Howarda Tuckera.