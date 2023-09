Szlachetna Paczka przeprowadziła badanie dotyczące postaw i wyobrażeń Polaków na temat wolontariatu i wolontariuszy. Wynika z niego, że Polacy mają świadomość korzyści, jakie płyną z udziału w wolontariacie. 48 proc. badanych uważa, że wpis o wolontariacie w CV zwiększa szanse na rynku pracy, a 86 proc. jest zdania, że wolontariat pomaga nabrać doświadczenia i kompetencji. 86 proc. uważa natomiast, że bycie wolontariuszem to powód do dumy.

Zorganizowane i sprawcze idealistki o ekstrawertycznym usposobieniu

W 2023 roku aż 51 proc. Polaków nie angażowało się jeszcze w żadną formę pomocy potrzebującym. Niemal połowa badanych (44 proc.) nie potrafi wskazać żadnej organizacji, która oferuje wolontariat. Jak zauważyła Szlachetna Paczka, 61 proc. organizacji w Polsce angażuje w sposób regularny lub akcyjny wolontariuszy. To ponad 40 tys. fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego.

Zdaniem 29 proc. Polaków barierą w dołączeniu do organizacji jest nie tyle nieznajomość organizacji, ile brak wiedzy o tym, jak zgłosić się do wolontariatu. Powodów wciąż niskiego zaangażowania społecznego w wolontariat jest jednak więcej. Barierą staje się często brak czasu oraz – w dużej mierze mylne – wyobrażenia na temat sylwetki wolontariusza. Badani zgodnie uznali, że w wolontariat angażują się głównie młode kobiety, zorganizowane i sprawcze idealistki o ekstrawertycznym usposobieniu. To mądre i aktywne altruistki, które nastawiają się na długofalową pomoc najbardziej potrzebującym. 82 proc. Polaków uważa, że wolontariat ma realny wpływ na rzeczywistość.

Badanie zostało przeprowadzone dla Stowarzyszenia Wiosna w dniach 30 czerwca - 3 lipca na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1093 osób. Do badania zastosowano metodę CAWI. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska