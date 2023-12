Jeszcze kilka tygodni temu priorytetową sprawą było odblokowanie pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy i zrealizowanie w tym celu tzw. kamieni milowych w obszarze sądownictwa. Politycy zapowiadali, że na pierwszym posiedzeniu zostaną złożone uchwały odwołujące z Trybunału Konstytucyjnego sędziów dublerów, a z Krajowej Rady Sądownictwa neosędziów. Ale jak przyszło co do czego, to wyszło, że najpilniejszą sprawą jest budowa wiatraków. Te, jak wiadomo, aż wysypują się ze sklepów i hurtowni, a Polacy uskładali ich tyle w piwnicach i na pawlaczach, że trzeba im jak najszybciej pozwolić je poustawiać gdzie popadnie. Inaczej nie doklejano by przecież regulacji wiatrakowych do projektu ustawy o zamrożeniu cen prądu.

Reklama