Podczas konferencji minister cyfryzacji przypomniał, że jest wiele możliwości i sposobów, żeby zastrzec swój PESEL. "Można to robić i na poziomie stacjonarnym - w gminie. Można to robić na poziomie internetowym, przez komputer, czyli dzięki aplikacjom, które stworzyliśmy, portalom internetowym" - wymieniał. Dodał, że to również aplikacja mObywatel.

"Do tej pory skorzystało z możliwości zastrzeżenia PESEL-u ponad 2,7 mln obywateli. Najchętniej wybieraną formą zastrzeżenia PESEL-u jest aplikacja mObywatel" - poinformował Gawkowski. Ocenił, że formy zastrzeżenia numeru PESEL są dostosowane do możliwości obywateli. Zwrócił uwagę na wsparcie seniorów, najstarszych obywateli. Zaznaczył, że państwo musi działać spójnie dla każdej grupy społecznej.

Ministra ds. spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz powiedziała, że swój PESEL zastrzegło ok. 700 tys. osób po 60. roku życia, co znaczy, że zdecydowało się na to zaledwie 10 proc. osób w tej grupie wiekowej. "Na te wyłudzenia, na te oszustwa najbardziej narażone są osoby starsze. Dlatego apelujemy z tego miejsca: zastrzeżcie swoje pesele" - powiedziała ministra. Podkreśliła, że można to zrobić zarówno w formie elektronicznej, jak i stacjonarnie - w urzędzie gminy.

Autorki: Aleksandra Kiełczykowska, Anita Karwowska, Magdalena Gronek