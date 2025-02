Jak sabotujemy własne szczęście? Oto 7 największych pułapek

Każdy z nas ma marzenia i ambicje, ale często to my sami stajemy sobie na drodze do ich realizacji. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, Stephanie Harrison przez dekadę badała naukowe podstawy dobrostanu. Wyniki jej badań pokazują, że istnieje siedem powszechnych pułapek, które utrudniają osiągnięcie szczęścia i spełnienia. Oto one – czytamy w CNBC.