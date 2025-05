Institute for the Quality of Life opublikowali Happy City Index 2025, który śledzi 82 wskaźniki szczęścia w sześciu głównych kategoriach: obywatele, zarządzanie, środowisko, gospodarka, zdrowie i mobilność.

Indeks mierzył polityki, które przyczyniają się do jakości życia, a także ich wdrażanie i ich wpływ na mieszkańców. Na bazie tych badań Institute for the Quality of Life stworzył ranking według najszczęśliwszych miast świata.

Liderzy kategorii obywatelskich

Miasta, które znalazły się na szczycie listy w kategorii obywatelskiej, to te, które świadomie wdrażają zaawansowane polityki społeczne, skupiając się na edukacji, integracji i ogólnej jakości życia swoich mieszkańców. Są to miejsca, które zapewniają zrównoważony dostęp do usług publicznych i gdzie każdy obywatel ma mieć możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

W ramach oceny tej kategorii autorzy zbadali również poziom innowacyjności i kreatywności, a także otwartość na nowe rozwiązania społeczne i technologiczne. Ponadto przeanalizowana została także dostępność mieszkań – zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem.

Kategoria - miasto obywateli - TOP10 pozycja Miasto Kraj pkt. 1 Roskilde Dania 273 2 Sztokholm Szwecja 270 3 Aalborg Dania 267 4 Seul Korea Południowa 260 5 Antwerpia Belgia 258 6 Zurych Szwajcaria 256 7 Reykjavík Islandia 253 8 Monachium Niemcy 250 9 Tokio Japonia 246 10 Gandawa Belgia 242

Liderzy kategorii zarządzanie miastem

W ramach kategorii zarządzania miastem autorzy indeksu oceniali jakość zarządzania miejskiego, w tym wsparcie dla sektora pozarządowego i aktywny udział obywateli w procesach decyzyjnych, ze szczególną uwzględnieniem przejrzystość administracji miejskiej.

Pod lupę wzięty był także stopień wdrażane są usługi elektroniczne, w tym aplikacje mobilne, płatności elektroniczne i dostępność spotkań online z urzędnikami publicznymi.

Kategoria - zarządzania miastem - TOP10 pozycja Miasto Kraj pkt. 1 Nowy Jork, NY Stany Zjednoczone 226 2 Tajpej Region Tajwanu 210 3 Wiedeń Austria 209 4 Pekin Chiny 207 5 Seul Korea Południowa 206 6 Mediolan Włochy 205 7 Antwerpia Belgia 205 8 Wuhan Chiny 205 9 Drezno Niemcy 205 10 Kowno Litwa 204

Liderzy kategorii gospodarka miasta

W tej kategorii autorzy indeksu skupili się na danych ekonomicznych. W ramach ekonomii przeanalizowane było PKB, wskaźniki wzrostu gospodarczego i liczba nowo zarejestrowanych firm w badanym roku, a także liczba istniejących firm. Do tego pod lupę wzięta była stopa bezrobocia, wraz z kosztami utrzymania oraz jak miasto wypada na tle średniej krajowej pod względem wynagrodzeń i codziennych wydatków.

Kategoria - gospodarka miasta - TOP10 pozycja Miasto Kraj pkt. 1 Kopenhaga Dania 182 2 Singapur Singapur 174 3 Zurych Szwajcaria 174 4 Minneapolis, MN Stany Zjednoczone 172 5 Nashville, Tennessee Stany Zjednoczone 162 6 Genewa Szwajcaria 151 7 Baleron Dania 150 8 Bazylea Szwajcaria 148 9 Paryż Francja 145 10 Århus Dania 143

Liderzy kategorii zdrowie

W tej części badania autorzy skupili się na warunkach życia i zdrowiu publicznym. Kluczowym czynnikiem był odsetek mieszkańców mających dostęp do opieki zdrowotnej i personelu medycznego, a także istnienie bezpłatnych programów szczepień dla dzieci. Autorzy ocenili także poziom wsparcia zdrowia psychicznego – zarówno dla dorosłych, jak i uczniów szkół.

Kategoria - zdrowie - TOP10 pozycja Miasto Kraj pkt. 1 Linz Austria 177 2 Monachium Niemcy 176 3 Eindhoven Holandia 176 4 Rotterdam Holandia 176 5 Haga Holandia 173 6 Amsterdam Holandia 172 7 Utrecht Holandia 170 8 Madryt Hiszpania 168 9 Korek Irlandia 163 10 Drezno Niemcy 162

Liderzy kategorii środowisko

Rozwój miast nie dotyczy tylko infrastruktury i gospodarki, ale także głębokiej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Świadomość ekologiczna ma bezpośredni wpływ na zdrowie, zadowolenie i ogólne samopoczucie obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń.

W ramach oceny kategorii środowisko autorzy zbadali wykorzystanie i promocję odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną i środki zwalczania zanieczyszczeń, tym poziomy zanieczyszczenia powietrza PM10. Ponadto przeanalizowana została infrastruktura wodno-kanalizacyjną.

Kategoria - środowisko - TOP10 pozycja Miasto Kraj pkt. 1 Vancouver Kanada 222 2 Adelaida Australia 217 3 Paryż Francja 207 4 Kopenhaga Dania 192 5 Tajpej Region Tajwanu 192 6 San Diego, Kalifornia Stany Zjednoczone 190 7 Rotterdam Holandia 188 8 Brystol Wielka Brytania 187 9 Okland Nowa Zelandia 183 10 Berlin Niemcy 182

Liderzy kategorii mobilność

Mobilność, czyli inaczej jakość i wydajność transportu publicznego, bezpośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców. W ramach mobilności autorzy zwrócili uwagę na liczbę i jakość sieci transportu miejskiego, a także ich pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Ważnym aspektem przy ocenie była też dostępność usług elektronicznych, w tym cyfrowych opcji płatności za przejazdy.

Kluczowym czynnikiem w badaniu było bezpieczeństwo transportu. Autorzy przeanalizowali zarówno całkowitą liczbę wypadków drogowych, jak i liczbę śmiertelnych incydentów.

Kategoria - mobilność miejska - TOP10 pozycja Miasto Kraj pkt. 1 Londyn Wielka Brytania 133 2 Barcelona Hiszpania 130 3 Tajpej Region Tajwanu 137 4 Budapeszt Węgry 119 5 Gdańsk Polska 116 6 Nowy Jork, NY Stany Zjednoczone 116 7 Sofia Bułgaria 116 8 Bruksela Belgia 113 9 Gdynia Polska 113 10 Lyon Francja 111

Liderzy szczęścia miejskiego

Po podsumowaniu wszystkich kategorii najszczęśliwszym miastem świata okazała się Kopenhaga. Stolica Danii, która często plasuje się w indeksie najszczęśliwszych państw świata, otrzymała najwyższą łączną ocenę 1039 pkt. Kopenhaga wypada wyjątkowo dobrze w kategorii środowisko, która ocenia jej tereny zielone, zrównoważony rozwój i gospodarkę odpadami, oraz w kategorii gospodarka, która bierze pod uwagę takie elementy jak PKB, mediana wynagrodzeń i ogólna innowacyjność oraz obecność międzynarodowych firm. Miasto zostało również dobrze ocenione w kategorii obywatele, która obejmuje zasoby kulturalne, takie jak biblioteki i muzea, a także zaangażowanie mieszkańców i wydarzenia.

Ranking miast na podstawie łącznej liczby punktów TOP10 pozycja Miasto Kraj pkt. 1 Kopenhaga Dania 1039 2 Zurych Szwajcaria 993 3 Singapur Singapur 979 4 Århus Dania 958 5 Antwerpia Belgia 956 6 Seul Korea Południowa 942 7 Sztokholm Szwecja 941 8 Tajpej Region Tajwanu 936 9 Monachium Niemcy 931 10 Rotterdam Holandia 920

Miejsca polskich miast w rankingu Happy City Index

Wśród 200 miast ocenionych przez Institute for the Quality of Life znalazło się dziewięć miast z Polski, jednaj wszystkie plasowały się dopiero w drugiej setce zestawienia. Jak wynika z indeksu Happy City najszczęśliwszym miastem w Polsce jest Gdynia, która łącznie zebrała 683 pkt, co wystarczyła na dopiero 122. pozycję. Kolejne w zestawieniu znalazły się: Białystok (pozycja 132), Gdańsk (139), Kraków (147), Lublin (155), Bydgoszcz (161), Warszawa (175), Sopot (180), Częstochowa (189).

Na szczególne wyróżnienie zasłużyły Gdańsk i Gdynia, który w kategorii mobilność uplasowały się w pierwszej dziesiątce. Żadne inne miasta nie zdołały wejść do pierwszej dziesiątki w żadnej innej kategorii.