Do 300 tys. zł dofinansowania dla każdej instytucji opieki

Na realizację programu „Aktywne Place Zabaw” 2026 przeznaczono 60 mln zł ze środków Funduszu Pracy.

Reklama

Gminy mogą uzyskać do 300000 zł dofinansowania na jedną instytucję opieki – niezależnie od liczby placów zabaw, które obejmuje projekt.

Środki można przeznaczyć na:

budowę nowych placów zabaw przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych,

przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych, przebudowę, rozbudowę lub doposażenie istniejących placów zabaw.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie placów zabaw?

O środki mogą ubiegać się gminy prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, w których miesięczna opłata rodziców za pobyt dziecka nie przekracza:

1500 zł , lub

, lub 1900 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającego stałej opieki i współudziału opiekuna w leczeniu czy rehabilitacji.

Wnioski tylko elektronicznie: przez ePUAP lub e-Doręczenia

Dokumenty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej:

za pośrednictwem systemu e-Doręczeń , lub

, lub poprzez platformę ePUAP,

na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Po zakończeniu inwestycji gmina musi zapewnić, aby z placu zabaw mogły korzystać także dzieci spoza żłobka lub klubu dziecięcego, przy którym powstała infrastruktura.

Dofinansowanie - kiedy poznamy wyniki?

Po zebraniu wniosków wojewodowie przekażą rekomendacje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie minister.

Lista beneficjentów zostanie opublikowana do 23 stycznia 2026 roku na stronie internetowej resortu.

Wsparcie dla edukacji i rozwoju najmłodszych

Program „Aktywne Place Zabaw” 2026 to kontynuacja działań rządu na rzecz zwiększenia dostępności wysokiej jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dzięki inwestycjom w bezpieczne i nowoczesne place zabaw gminy mogą stworzyć lepsze warunki dla rozwoju i edukacji najmłodszych.