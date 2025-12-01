Jak podała Fundacja Perspektywy, Technical University of Denmark (Dania), Delft University of Technology (Holandia) i KU Leuven (Belgia) to trzy najlepsze uczelnie techniczne w Europejskim Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank, który opublikowano 1 grudnia. W grupie „Top 50” europejskich liderów edukacji inżynierskiej znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza (miejsce 50) w Krakowie, a w „Top 100” jest łącznie 5 polskich politechnik – oprócz AGH także Politechnika Śląska i Politechnika Gdańska (ex aequo na 67. miejscu) oraz Politechnika Warszawska (72) i Politechnika Wrocławska (76).

Reklama

To trzecia edycja zestawienia EngiRank, opracowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Jak poinformowano w komunikacie przekazanym PAP, w zestawieniu sklasyfikowano 300 uczelni z 36 krajów (27 krajów Unii Europejskiej plus Szwajcaria, Norwegia, Wielka Brytania, Turcja, Ukraina, Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina). W tegorocznym zestawieniu oceniano 21 polskich uczelni technicznych.

Zestawienia w siedmiu głównych dziedzinach inżynierii

Twórcy EngiRank 2025 przygotowali też zestawienia technicznych szkół wyższych na podstawie kształcenia w siedmiu głównych dziedzinach inżynierii: inżynieria chemiczna; cywilna; elektryczna, elektronika i informatyka; środowiskowa; mechaniczna; materiałowa i medyczna. Również w tej części rankingu w setce najlepszych w Europie znalazły się polskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza oraz politechniki Białostocka, Gdańska, Łódzka, Poznańska, Śląska, Warszawska i Wrocławska.

W ocenie uczelni wykorzystano tradycyjne wskaźniki, m.in.: publikacje i cytowania, współpraca z przemysłem, wspólne badania z biznesem, patenty, udział w programach UE (Horizon i Erasmus+, Uniwersytety Europejskie) oraz akredytacje inżynierskie (ENAEE, ABET). Dane do rankingu pochodzą z bazy Scopus Elsevier, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, Horizon Europe oraz organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE).

Inżynierowie mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy

- Inżynierowie mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy, są potrzebni do utrzymania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju naszego kontynentu. Tymczasem w samym obszarze IT w Europie brakuje prawie dwóch milionów inżynierów. EngiRank pomaga przemysłowi znaleźć najlepszych absolwentów kierunków inżynierskich, a kandydatom na studia dokonać wyboru najlepszej uczelni lub najlepszego programu studiów lub badań – powiedział cytowany w komunikacie Waldemar Siwiński, twórca rankingów edukacyjnych w Polsce i pomysłodawca EngiRank.

Wyniki EngiRank 2025 zostaną uroczyście ogłoszone 1 grudnia w Brukseli, na zakończenie seminarium „Engineering for Security: Universities and Industry in Service of Defense”, w którym wezmą udział rektorzy najlepszych uczelni i przedstawiciele czołowych firm zbrojeniowych naszego kontynentu.

Szczegółowe wyniki EngiRank 2025 znajdują się na stronie engirank.eu.

Partnerem medialnym EngiRank 2025 jest Polska Agencja Prasowa.