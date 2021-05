Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty, a także do tych, które obowiązywały na egzaminach w ubiegłym roku.

Zapisano w nich, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu.

Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Od tej reguły będą dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem), a także osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź na kwarantannie.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego podczas egzaminów zawodowych.

Przed wpuszczaniem maturzystów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Abiturienci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu maturzysta ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w egzaminie próbnym (np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający) podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

Maturzyści i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, maturzyści mają zachować odstęp co najmniej 1,5 m, mieć zakryte usta i nos.

Przy wejściu do szkoły powinien być płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.). Płyn do dezynfekcji rąk musi być również w każdej sali egzaminacyjnej.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu, np. komputery), a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

Wyjątkowo, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu, w szkole mogą przebywać także uczniowie innych klas i nauczyciele.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania próbnego egzaminu wydał dyrektor szkoły lub jeżeli zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych i maskotek.

Każdy abiturient ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych, konieczna jest ich dezynfekcja.

Cudzoziemcy przystępujący do egzaminu próbnego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin maturzyści mogą przynieść własną butelkę z wodą. W szkole nie ma też możliwości zapewnienia im posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Abiturienci, którzy jednego dnia będą przystępować do egzaminów z dwóch różnych przedmiotów, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo czekać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

Maturzyści nie mogą przebywać w sali podczas przerwy między poszczególnymi egzaminami danego dnia ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc i – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych i w innych miejscach pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów między maturzystami i między zdającymi a nauczycielami.

Ławki w sali należy ustawić w tak, aby między abiturientami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.

Nie ma ograniczeń liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe i zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich abiturientów, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala, a na zewnątrz nie panuje zbyt duży hałas) i po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających i nauczycieli.

Każdy maturzysta powinien mieć zapewnione miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych (plecak, torba, kurtka, telefon itp.). Może to być szafka, jeżeli szkoła je ma, odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

W wytycznych opisane zostały też szczegółowo procedury m.in. rozdawania arkuszy egzaminacyjnych, zbierania arkuszy wypełnionych przez maturzystów, a także przygotowania sali i sprzętu komputerowego, na którym zdawany będzie egzamin z informatyki.

Szczegółowo opisano, jak należy przeprowadzać ustne egzaminy maturalne. Opisano także procedury postępowania w razie podejrzenia zakażenia u abiturienta lub nauczyciela.

Wskazano też, że należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu. Zaleca się, aby poinstruować zdających, żeby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

W wytycznych podano, że aby unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu, dyrektor szkoły może na przykład zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. pierwsza grupa o godz. 9.00, druga grupa – o 9.20, trzecia grupa – o 9.40).

Jednocześnie zastrzeżono, że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia, podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny rozpoczęcia egzaminu, wskazanej w harmonogramie (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa czy kontaktu ze służbami medycznymi).

Egzaminy maturalne pisemne rozpoczną się 4 maja, potrwają do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych zaplanowana jest od 19 do 21 maja. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

