Szef rządu odwiedził w czwartek powstały niedawno na Politechnice Wrocławskiej Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Nowa jednostka skupia osiem katedr działających do tej pory w strukturach wydziałów: Elektroniki, Informatyki i Zarządzania oraz Podstawowych Problemów Techniki. Na nowym wydziale kształcić się będzie około 5 tys. studentów. Władze uczelni podkreślają, że jest to największy wydział informatyczny i telekomunikacyjnym w Polsce. Kadra naukowa nowej jednostki to 400 nauczycieli akademickich.

"To, co Politechnika Wrocławska stworzyła, to miejsce o niezwykłym natężeniu nowoczesnych technologii, przyszłościowej nauki i największej liczby studentów" - powiedział premier.

Dodał, że miejsca, które odwiedził na Politechnice Wrocławskiej, prezentują najnowsze technologie i w tym kontekście wymienił m.in. technologię 5G czy najnowsze technologie badane na potrzeby wielu firm.

Morawiecki stwierdził również, że Politechnika Wrocławska ma szansę połączyć się z innymi uczelniami i uczestniczyć w specjalnym programie inwestycyjnym. Zapewniał, że państwo będzie sprzyjało rozwojowi dalszych inicjatyw na tej uczelni. "Ta uczelnia ma szanse wejść w program inwestycyjny, który stworzy nowe pola wzajemnych synergii pomiędzy zastosowaniem nauk rolniczych, a naukami technicznymi, informatyką, telekomunikacją. Tutaj w oczywisty sposób występują różnego rodzaju synergie; wiem też, że toczą się rozmowy z uczelnią medyczną, to też bardzo ciekawy kierunek potencjalnej integracji” - mówił.

Według niego, najciekawsze inicjatywy na Politechnice Wrocławskiej powstają na styku różnych dziedzin nauki. "To jest przyszłość nauki i gospodarki. Z ogromną satysfakcją pragnę podkreślić, że Politechnika Wrocławska ma wiele osiągnięć we współpracy z największymi firmami na świecie, jak Google, Nokia czy KGHM. Dzięki temu wiedza teoretyczna przekształca się bardzo szybko w wiedzę praktyczną” - powiedział Morawiecki.

"Komercjalizacja wynalazków, innowacyjności jest swego rodzaju pietą achillesową polskiej gospodarki i polskiej nauki z resztą również; one powinny być ze sobą immanentnie złączone" - podkreślił szef rządu.

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs zaznaczył, że Politechnika jest nowoczesną uczelnią wypełniającą swą misję. "To uczelnia, na której tworzone są z dużym rozmachem użyteczne dla gospodarki rzeczy. Tworzymy Wydział Informatyki i Telekomunikacji, który z jednej strony będzie największym w Polsce wydziałem informatyki technicznej, a z drugiej zaś w ten sposób Politechnika reorganizuje się, aby jak najlepiej pełnić swoją misję w następnych latach czy dekadach” - powiedział.

Podczas wizyty na Politechnice Wrocławskiej premier złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą jego ojca – Kornela Morawieckiego.