Matura 2023: Co się zmienia?

W tym roku po raz pierwszy do matury przystępują absolwenci 4-letnich liceów, które powstały po reformie szkolnictwa likwidującej gimnazja. To właśnie dla nich przewidziano nową formułę egzaminu maturalnego. Objęci nią będą także absolwenci 5-letnich techników, ale dopiero od przyszłego roku.

Pozostali maturzyści, czyli absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników, będą zdawali maturę 2023 w formule 2015, a więc na tzw. starych zasadach.

Co nowego czeka maturzystów w formule 2023?

Matura 2023 to przede wszystkim inne wymagania, które trzeba wypełnić, by otrzymać świadectwo maturalne. Absolwenci 4-letnich liceów muszą bowiem podejść aż do sześciu egzaminów obowiązkowych. W części pisemnej matury 2023 są to:

- język polski na poziomie podstawowym (trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów)

- matematykę na poziomie podstawowym (minimum 30 proc. punktów)

- wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (minimum 30 proc. punktów)

- wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (nie ma progu zdawalności, wystarczy przystąpić do egzaminu).

Dodatkowo obowiązkowe są dwa egzaminy ustne:

- język polski (minimum 30 proc. punktów)

- wybrany język obcy (minimum 30 proc. punktów)

Matura 2023 i 2015. Różnice w wymaganiach i arkuszach egzaminacyjnych

Różnice między formułami 2015 i 2023 dotyczą także wymagań egzaminacyjnych. W przypadku „starej matury” chodzi o te ogłoszone jeszcze w grudniu 2020 roku. Tymczasem matura 2023 odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r.

Różnić będą się także arkusze egzaminacyjne, czas ich wypełniania i rodzaje zadań. Wszystkie szczegóły, a także arkusze pokazowe można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2023: Harmonogram i najważniejsze terminy

Jednakowe w przypadku obu formuł matury pozostają natomiast daty i godziny egzaminów.

Standardowo egzamin maturalny 2023 dla wszystkich uczniów rozpocznie się tuż po długim weekendzie majowym. Już 4 maja absolwenci zasiądą do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram egzaminów w sesji głównej matury 2023.

4 maja - Język polski (poziom podstawowy), godz. 9:00

5 maja - Język angielski (poziom podstawowy), godz. 9:00

Język francuski (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język hiszpański (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język niemiecki (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język rosyjski (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język włoski (poziom podstawowy), godz. 14:00

8 maja - Matematyka (poziom podstawowy), godz. 9:00

Język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00

9 maja - Język angielski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 9:00

Filozofia (poziom rozszerzony), godz. 14:00

10 maja - Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00

11 maja - Biologia (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00

12 maja - Matematyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00

15 maja - Chemia (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Historia muzyki (poziom rozszerzony), godz. 14:00

16 maja - Geografia (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), godz. 14:00

17 maja - Język polski (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), godz. 14:00

18 maja - Historia (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny), godz. 14:00

19 maja - Fizyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Historia sztuki (poziom rozszerzony), godz. 14:00

22 maja - Informatyka (poziom rozszerzony), godz. 9:00

Język kaszubski (poziom rozszerzony), godz. 14:00

Język łemkowski (poziom rozszerzony), godz. 14:00

Język łaciński (poziom rozszerzony), godz. 14:00

Kultura antyczna (poziom rozszerzony), godz. 14:00

23 maja – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy), godz. 9.00

Geografia (godz. 10.35), chemia (12.10), fizyka (13.45), biologia (15.20), historia (16.55) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Równolegle z częścią pisemną matury 2023 będzie trwała część ustna – od 10 maja. Obie części sesji głównej zakończą się 23 maja.

Matura 2023: Sesja dodatkowa i wyniki

Dla absolwentów, którzy z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do matury 2023 w terminie głównym, CKE przygotowała sesję dodatkową. Odbędzie się ona w dniach od 1 do 19 czerwca.

Z obu sesji matury – głównej i dodatkowej – wyniki poznamy już 7 lipca.