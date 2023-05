Reklama

Matura 2023: Egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godzinie 9.00. Na wypełnienie arkusza z zadaniami absolwenci liceów i techników mieli 180 minut.

Reklama

Wyniki matury z geografii zdający poznają 7 lipca. Aby zaliczyć ten egzamin wystarczyło do niego podejść, jednak dokładny rezultat będzie miał znaczenie przy rekrutacji na studia.

Matura z geografii w nowej i starej formule

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym odbyła się w dwóch wersjach – 2015 i 2023. Podział jest wynikiem reformy szkolnictwa, która kilka lat temu zlikwidowała gimnazja. W tym roku do matury podchodzą dwa roczniki – jeden, który uczęszczał jeszcze do gimnazjum, a potem do 4-letnich techników (ci absolwenci piszą formułę 2015) oraz drugi, który kończył 8-letnią szkołę i podstawową i 4-letnie liceum (ci absolwenci piszą formułę 2023).

Matura 2023: Geografię wybrało prawie 64 tys. zdających

Geografia na maturze należy do grupy przedmiotów do wyboru dla chętnych. Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało ok. 63,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Geografia jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce ją zdawać ok. 33,7 tys. absolwentów LO, czyli 21,3 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na drugim miejscu (chce ją zdawać ok. 29,8 tys. absolwentów T i BSII, czyli 26,2 proc. z nich).

Matura 2023: Geografia, poziom rozszerzony. Arkusze CKE

O tym, co było na maturze z geografii przekonamy się już około godz. 14.00. Wtedy to arkusze egzaminacyjne na swoich stronach internetowych opublikuje CKE. Tuż po tym będziecie je mogli znaleźć także w tym artykule.

Matura: Arkusze CKE z geografii, formuła 2015

Poniżej opublikujemy arkusz maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym w formule 2015.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z GEOGRAFII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM, FORMUŁA 2015

W tym artykule znajdziecie też drugą wersję arkusza, czyli tę w formule 2023.

Arkusz egzaminacyjny: Geografia w formule 2023

Przypomnijmy, że na wypełnienie arkusza maturalnego z geografii z formuły 2023 uczniowie mieli dokładnie tyle samo, co z formuły 2023, czyli 180 minut.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z GEOGRAFII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM, FORMUŁA 2023

Dziś maturzyści przystępują jeszcze do pisemnych egzaminów z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego na poziomie podstawowym.