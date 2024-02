W poniedziałek w kancelarii premiera odbyła się konferencja prasowa z udziałem Katarzyny Kotuli i organizatorów 4. ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Kotula powiedziała, że obejmuje patronatem tę akcję i podkreśliła, że chce zrobić wszystko, by młodzież czuła się w polskiej szkole bezpieczna. "Szczególnie młodzież LGBT, która doświadczyła przez ostatnie osiem lat dyskryminacji, języka nienawiści i przemocy" – powiedziała.

"Idzie dobra zmiana dla polskiej szkoły"

"Widzimy was, słyszymy wasze postulaty i będziemy was wspierać w inicjatywnie na rzecz szkoły otwartej, równościowej. Szkoły, która ceni różnorodność i która buduje relacje – pomiędzy uczniami, uczniami i nauczycielami – na zaufaniu" – powiedziała do młodych. Dodała, że temu służy 4. edycja rankingu.

Przypomniała także, że w połowie lutego wchodzą w życie zapisy ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, które – jak mówiła – będą obowiązywały we wszystkich polskich szkołach i będą miały za zadanie chronić dzieci przed przemocą.

"Idzie dobra zmiana dla polskiej szkoły i niosą ją dzisiaj przede wszystkim młodzi ludzie zaangażowani w ten projekt" – podsumowała Kotula.

Pomysłodawca Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ Dominik Kuc ogłosił, że 4. ogólnopolska edycja rankingu będzie odbywać się pod patronatem ministry ds. równości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i rzeczniczki praw dziecka. "Jest to pierwszy projekt na rzecz społeczności LGBTQ+, który uzyskał ogromne wsparcie ze strony instytucji państwowych" – powiedział.

10 najlepiej ocenianych szkół otrzyma tarczę z hasłem "Szkoła zaufania"

Dodał, że tegoroczna edycja będzie odbywać się pod hasłem "Szkoła zaufania", bo – jak mówił – tego w ostatnich latach w polskiej szkole brakowało najbardziej. Podkreślił, że jest to projekt oddolny. Od poniedziałku uczniowie mogą oceniać swoje własne szkoły na stronie Maparownosci.pl.

Organizatorka tegorocznej edycji rankingu Gabriela Gładyszewska dodała, że 12 kwietnia jest ostatnim dniem głosowania. W końcu kwietnia 10 najlepiej ocenianych szkół otrzyma tarczę z hasłem "Szkoła zaufania".

W trakcie badania uczniowie będą odpowiadać m.in. na to, jakie jest podejście społeczności szkolnej do osób LGBTQ+, czy mają wsparcie w chociaż jednej osobie dorosłej z grona pedagogicznego, czy w szkole organizowane są warsztaty antyprzemocowe.

Współorganizator rankingu Mateusz Trzaska dodał, że dzięki rankingowi uczniowie mogą pójść do szkoły, w której otwartość i tolerancja stoją na pierwszym miejscu.

Autorki: Iga Leszczyńska, Paulina Kurek