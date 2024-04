Ministra edukacji Barbara Nowacka wzięła w piątek udział w uroczystości ukończenia szkoły przez tegorocznych maturzystów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie, którego jest absolwentką. Rok szkolny kończą w piątek maturzyści w całej Polsce – uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia.

Reklama

Matura to "tylko kolejna przepustka do realizacji planów i marzeń"

W mowie skierowanej do absolwentów szefowa MEN podkreśliła wagę dobrego przygotowania do egzaminu dojrzałości. "Nie znaczy to jednak, żebyście nadrobili cztery lata w najbliższych kilka dni. To znaczy tylko, żebyście na spokojnie powtórzyli materiał. I nie wierzyli w fejki, w nieprawdziwe pytania, które gdzieś zobaczycie. Pytania egzaminacyjne poznacie, kiedy usiądziecie w sali i zostaną one wam zaprezentowane. Wszystko inne to bzdury" - powiedziała.

Reklama

Podkreśliła, że matura to "tylko kolejna przepustka do realizacji planów i marzeń", ale też "do rozwoju samych siebie i wspólnego rozwoju Polski". Do pełnoletnich uczniów ministra zaapelowała, by korzystali ze swojego prawa wyborczego. "Wybory europejskie zaraz przed wami, a potem kolejne. Partycypacją społeczną buduje się mocne demokratyczne państwo" - podkreśliła.

Szefowa MEN zwróciła też uwagę, że tegoroczni absolwenci to "bardzo doświadczone młode pokolenie". "Zaczynaliście szkołę w warunkach pandemii, często zanim zdążyliście się poznać, byliście rozdzieleni przez naukę zdalną. Poznaliście gorycz nauki zdalnej i radość spotkania później, widzieliście na własne oczy kryzys uchodźczy" - stwierdziła. "Bądźcie odważni, bądźcie dumni, zdajcie maturę, budujcie Rzeczpospolitą" - zakończyła.

155 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących w tym roku

Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku szkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończy: w liceum ogólnokształcącym - 155 tys. absolwentów, w technikum - 115,8 tys., w branżowej szkole II stopnia - 4,9 tys. i w szkołach artystycznych - 2,2 tys. absolwentów. Około 263 tys. osób, które kończą szkołę ponadpodstawową 2023/2024 zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Sesja egzaminów pisemnych rozpocznie się 7 maja i potrwa do 24 maja, a ustnych 11 maja i potrwa do 25 maja. Wśród tegorocznych maturzystów będzie pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników, który będzie zdawać egzamin w nowej formule. Absolwenci liceów maturę w nowej formule po raz pierwszy zdawali w ubiegłym roku. Wówczas do matury przystąpił pierwszy rocznik absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego w klasach programowo najwyższych: liceów ogólnokształcących, branżowych szkół II stopnia i techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek kwietnia. W tym roku jest to 26 kwietnia.

Autorki: Anita Karwowska, Danuta Starzyńska-Rosiecka