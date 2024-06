Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w toruńskiej siedzibie Fundacji Tumult, dyrektor festiwalu Energa Camerimage Marek Żydowicz podkreślił, że "organizacja festiwalu to niekończąca się podróż, bo każdy kolejny festiwal jest właściwie początkiem następnej edycji". "Podczas tej podroży zdarzają się nam się sytuacje miłe, niemiłe - takie jest życie. Natomiast realizując to, co sobie założyliśmy w 1993 r., czasami udaje nam się znaleźć momenty magiczne. Wydaje mi się, że teraz w takim momencie się znajdujemy. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona temu, by poinformować, kto będzie przewodniczył jury konkursu głównego tegorocznej edycji festiwalu Energa Camerimage. Przewodniczącą jury będzie Cate Blanchett" - powiedział.

Dodał, że aktorka będzie w Toruniu przez cały tydzień, "nie tylko podczas obrad zespołu jurorskiego", ale też "w związku z innymi wydarzeniami towarzyszącymi", których szczegóły poznamy w nadchodzących miesiącach. "Obecność Cate Blanchett to zwiastun naprawdę wielkich wydarzeń, które będą miały wkrótce miejsce nie tylko podczas tegorocznej edycji, ale także w budowanym Europejskim Centrum Filmowym" - zapewnił dyrektor festiwalu.

Cate Blanchett (ur. 14 maja 1969 r.) jest australijską aktorką i producentką, absolwentką Narodowego Instytutu Teatralnego w Sydney. Ośmiokrotnie była nominowana do Oscara. Po statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej sięgnęła dotychczas dwa razy - w 2005 r. za drugoplanową rolę Katharine Hepburn w "Aviatorze" Martina Scorsese i w 2014 r. za pierwszoplanową kreację Jasmine w "Blue Jasmine" Woody'ego Allena.

autorka: Daria Porycka