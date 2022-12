Do najbardziej intrygujących pytań, jakie obecnie zadają sobie astronomowie, należą te o możliwość istnienia życia poza Ziemią. Najbardziej obiecującymi miejscami, gdzie można znaleźć życie, są lodowe księżyce największych planet Układu Słonecznego. W kwietniu 2023 r. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) planuje wystrzelić na rakiecie Ariane 5 z Gujany Francuskiej sondę Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), która rozpocznie ośmioletni rejs w kierunku Jowisza. Po dotarciu na miejsce w 2031 r. sonda rozpocznie badanie trzech największych księżyców gazowego giganta - Ganimedesa, Kallisto i Europy. Każde z tych ciał pokrywa gruba warstwa lodu, pod którą prawdopodobnie kryje się znaczna ilość płynnej wody. Sonda JUICE nie tylko opracuje mapy księżyców w wysokiej rozdzielczości (spodziewamy się spektakularnych obrazów), lecz także przeanalizuje poszczególne warstwy oceanów, które znajdują się pod ich powierzchnią.

Pozostając w temacie asteroid, należąca do NASA sonda OSIRIS-REX jest już w drodze powrotnej na Ziemię po pobraniu próbek z asteroidy Bennu w 2020 r. We wrześniu 2023 r. kapsuła, zawierająca próbki pyłu z Bennu, zostanie zrzucona z powrotem na Ziemię (ma wylądować w amerykańskiej bazie sił powietrznych w Utah). Następnie OSIRIS-REX wyruszy w kolejną misję, której celem będzie lądowanie w 2029 r. na Apophis - asteroidzie bliskiej Ziemi.

Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych na początku 2023 r. planuje wystrzelić swoją kolejną misję na Księżyc - Chandrayaan 3. Jej poprzedniczka, sonda Chandrayaan 2, podjęła w 2019 r. nieudaną próbę miękkiego lądowania na Księżycu. Nowa sonda ma przenieść moduł lądowania i łazik do badania powierzchni Księżyca.

Szybko będzie również następować rozwój prywatnych lotów kosmicznych. SpaceX chce wysłać japońskiego miliardera Yusaku Maezawę w przelot obok Księżyca na pokładzie załogowej wersji swojego ogromnego Starshipa - ma to być nowy, ambitny statek kosmiczny, który jest zapowiedzią obniżki kosztów podróży w kosmos. Jeśli misja Maezawy pod nazwą „dearMoon” dojdzie do skutku, planuje on zabrać ze sobą w podróż nawet ośmiu pasażerów.