O wyborze projektu Twardowski zdecydowała 24 listopada Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Lider konsorcjum - Creotech Instruments - zaprojektuje całą misję oraz satelitę opartego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Konsorcjanci odpowiedzialni za ładunek optyczny to Instytut Nauk Geologicznych PAN, który zdefiniuje wymagania dla misji oraz instrumentu naukowego, i Centrum Badań Kosmicznych PAN, które wykona projekt instrumentu badawczego na podstawie założeń.

Kluczowe zadania zostaną w Polsce

Jak poinformowała spółka Creotech Instruments, skala misji Twardowski zakłada współpracę z dodatkowymi podmiotami, w tym z innych krajów, natomiast intencją jest utrzymanie kluczowych zadań po stronie polskich podmiotów - w celu budowania narodowych kompetencji i podnoszenia znaczenia polskiego przemysłu kosmicznego na arenie międzynarodowej.

W ocenie prezesa spółki dr. hab. Grzegorza Brony, projekt to szansa wysłania na orbitę Księżyca najbardziej zaawansowanego technologicznie satelity do mapowania w historii rozwoju przemysłu kosmicznego. Satelita będzie oparty o autorską platformę mikrosatelitarną HyperSat rozwijaną przez Creotech Instruments. Zostanie przystosowany do operacji w głębokim kosmosie, w tym do bardzo wysokiej odporności na promieniowanie i obsługi dużego, zaawansowanego payloadu - instrumentu badawczego wykonanego w Centrum Badań Kosmicznych PAN.

„Dzięki realizacji misji Twardowski i precyzyjnemu mapowaniu przez satelitę, nasze dane umożliwią pełne wykorzystanie potencjału zasobów Księżyca poprzez ich przyszłe wydobycie, przetwarzanie, a nawet produkcję na jego powierzchni" – komentuje dr hab. Grzegorz Brona.

Będą też doskonałe zdjęcia

Projekt zakłada dopasowanie platformy HyperSat do funkcjonowania na orbicie Księżyca na wysokości ok. 100-300 km oraz możliwość zmieniania pozycji między perycentrum i apocentrum. Instrument badawczy zostanie wyposażony w trzy lub cztery detektory dla różnych rodzajów światła. Otrzymane zdjęcia Księżyca w misji Twardowski będą jednymi z najlepszych i najbardziej precyzyjnych z perspektywy obecnych planów podboju Srebrnego Globu - zapowiada lider konsorcjum.

"Wybór projektu Twardowski oznacza, że po pierwszej europejskiej misji Księżycowej SMART-1 sprzed 20 lat, to Polska odegra teraz kluczową rolę w kolejnym, drugim tego rodzaju projekcie w Unii Europejskiej" - podkreśla prezes spółki. Przypomina, że misja SMART-1 dostarczyła danych dotyczących geologii i składu chemicznego Księżyca.

"Satelita do misji Twardowski będzie jednak wyposażony w instrumenty badawcze o lepszych parametrach, co pozwoli na dokonanie kolejnych istotnych odkryć i poszerzenia naszej wiedzy o Srebrnym Globie. Wykorzystanie zakresu widzialnego oraz podczerwieni umożliwi uzyskanie bardzo wyraźnych zdjęć oraz mapy najbardziej pożądanych minerałów i surowców, jakie kryją się na powierzchni Księżyca. Z naszych analiz wynika, że będziemy w stanie pokryć nawet do 98 proc. jego powierzchni, a w oparciu o dostarczone przez nas wysokiej jakości informacje mogą zostać szczegółowo zaprojektowane i wybudowane np. kopalnie dostosowane do prowadzenia wydobycia na Księżycu" – dodaje dr hab. Grzegorz Brona.

Projekt Twardowski rusza niebawem

Platforma HyperSat została opracowana przez polskich inżynierów. Pozwala ona na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów o masie od 10 kg do kilkudziesięciu kg, a w przyszłości do 200 kg, o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. do rozpoznania obrazowego, telekomunikacji czy nawigacji z niskiej orbity Ziemi.

Projekt Twardowski rozpocznie się w styczniu 2024 roku i potrwa 12 miesięcy. Wartość fazy projektowej wyniesie 250 tys. euro. Środki na jego realizację mogą pochodzić ze zwiększonej w br. składki opcjonalnej Polski do ESA, w której rekomendowana alokacja dla programu HRE (Human and Robotic Exploration) wynosi 100 mln euro. Całkowity koszt poprzedniej europejskiej misji Księżycowej SMART-1 z 2003 roku wyniósł 110 mln euro. Misja Twardowski jest planowana jako porównywalny wielkością projekt – informuje Creotech Instruments. (PAP)