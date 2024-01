Seria około 400 wstrząsów nawiedziła w noworoczny poranek prefekturę Ishikawa na japońskiej wyspie Honsiu. Najmocniejszy wstrząs w miał siłę 7,6 w skali Richtera, podała Japońska Agencja Meteorologiczna. W obawie przed tsunami ewakuowano blisko 100 tys. osób, z których część mogła wrócić do domów już we wtorek. Nadal jednak istnieje zagrożenie kolejnymi wstrząsami wtórnymi. Zniszczenia w infrastrukturze kraju są na tyle poważne, że utrudniają one niesienie pomocy poszkodowanym i akcję ratowniczą.

Specyfika archipelagu

Symboliczny wulkan

Tsunami i katastrofa w Fukushimie

Rok 2023 W trzeciej dobie po trzęsieniu potwierdzono 62 ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi, ponad 300 osób zostało rannych, w tym 20 ciężko. Wciąż trwają poszukiwania ocalałych, zaginionych są dziesiątki osób. Reklama Specyfika archipelagu Japonia składa się z szeregu wysp i wysepek składających się na archipelag Wysp Japońskich, którego trzon stanowią cztery duże wyspy: Hokkaido, Honsiu, Kiusiu i Sikoku oraz archipelagu Riukiu. Od zachodu oddziela je od Azji kontynentalnej Morze Japońskie, od wschodu opływa Ocean Spokojny. Reklama Wyspy Japońskie tworzy podmorski łańcuch górski, który leży na styku czterech płyt tektonicznych: wielkiej eurazjatyckiej, północnoamerykańskiej, przemieszczającej się w kierunku zachodnim (ok. 10 cm rocznie) płyty pacyficznej oraz mniejszej filipińskiej. Symboliczny wulkan Dzięki temu japoński archipelag usiany jest licznymi wulkanami, z czego blisko 50 wciąż wykazuje się aktywnością. Należy do nich licząca wysokość 3776 m n.p.m. góra Fuji. Ten wygasły wulkan jest najwyższym szczytem i jednym z najbardziej znanych symboli Japonii. Ze względu na swoje położenie na „ognistym pierścieniu Pacyfiku” co roku terytorium Japonii nawiedzają setki trzęsień ziemi, z czego większość na szczęście jest wykrywana jedynie przez sejsmografy. Duża w tym zasługa rygorystycznych przepisów budowlanych obowiązujących od ponad czterech dekad. Tsunami i katastrofa w Fukushimie Jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w Japonii miało miejsce w 2011 roku. Wywołane nim tsunami pochłonęło życie około 18,5 tysiąca osób. Dodatkowo woda z oceanu zniszczyła elektrownię atomową Fukushima, wywołując jedną z największych katastrof nuklearnych na świecie. Jej skutki są odczuwane przez Japończyków do tej pory. Według Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej w Japonii od 1990 roku co czwarte poważne trzęsienie ziemi zarejestrowane przez naukowców odnotowano na Wyspach Japońskich. Biorąc pod uwagę również wielkość kraju, Japonia odnotowała najwięcej trzęsień ziemi na świecie w ujęciu względnym. Rok 2023 Ale trzęsienia ziemi zdarzają się nie tylko w Japonii. W lutym ubiegłego roku prawie 60 000 osób straciło życie w wyniku silnych trzęsień ziemi w Turcji i Syrii. Pierwszy kraj jest również jednym z najbardziej podatnych na trzęsienia ziemi na Ziemi – od 1990 r. NOAA zarejestrowała 62 trzęsienia ziemi. Sześć z nich – w tym dwa miały miejsce 6 lutego 2023 r. – miało siłę 7 lub więcej stopni w skali Richtera. Inny kraj regionu, Iran, również należy do krajów o zwiększonej liczbie trzęsień ziemi w ciągu ostatnich trzech dekad. Najwięcej trzęsień w podanym przedziale czasowym dotknęło dwa duże kraje azjatyckie: Chiny (186) i Indonezję (166). Bardziej dotknięte miejsca w Azji to Indie i Filipiny. Z 23 wstrząsami Włochy są jednym z najbardziej zagrożonych regionów w Europie. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane 10 lat po przyjęciu przez Łotwę euro. Czy to była dobra decyzja? [SONDAŻ]

