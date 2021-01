Badacze z belgijskiego Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium i brytyjskiego Institute for Fiscal Studies przyjrzeli się, jak wygląda(jedna z popularniejszych noworocznych obietnic). W tym celu wzięli pod lupęponad 3 tys. Brytyjczyków mieszkających w jednoosobowych gospodarstwach domowych – każdego z nich wyposażono w skaner kodów kreskowych, by pozyskać informacje o nabywanych produktach. I co się okazało? Najwięcej zdrowego jedzenia badani kupowali, rzecz jasna, w styczniu, lecz w kolejnych miesiącach coraz częściej sięgali po produkty z dużą zawartością cukru i tłuszczu. Pod koniec roku ilość cukru w diecie uczestników badania była o 4 proc. większa niż w styczniu. Dla porównania – rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się wprowadzić specjalny podatek, by zredukować konsumpcję cukru o 5 proc.