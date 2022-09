Pracodawcy wiedzą co prawda o poziomie wykształcenia czy historii zatrudnienia danej osoby, lecz są to niedoskonałe wskaźniki – dlatego są zmuszeni do stosowania heurystyk, by uzupełnić brakujące informacje. Najczęściej w takiej sytuacji oceniają pracownika przez pryzmat średniej z produktywności grupy, do której należy. Ale zastosowanie takiego rozwiązania oznacza, że w krótkim okresie wynagrodzenie niektórych będzie za wysokie, a innych za niskie.