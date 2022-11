W jednym z laboratoryjnych badań udało im się z 94-proc. skutecznością przewidzieć już po 15 minutach obserwacji, czy dana relacja będzie trwała.

Czym jest wspomniane „zwracanie się ku sobie”? Chodzi o sposób, w jaki partnerzy reagują na siebie w różnych sytuacjach przy próbach nawiązywania kontaktu, począwszy od błahostek takich jak wymienienie imienia, a skończywszy na prośbach o spełnienie głębokich potrzeb. Najszczęśliwsze pary tworzą osoby, które potrafią wyłapywać „prośby” partnera i odpowiednio na nie reagują.

Gottmanowie podają przykład. Ktoś z pary przegląda Internet i zauważa ciekawy artykuł. Można zareagować na trzy sposoby. Pierwszym jest potwierdzenie, że zwróciliśmy uwagę na partnera i wykazanie zainteresowania treścią. Drugim rodzajem reakcji jest zignorowanie komunikatu. Trzecim negatywna reakcja, np. irytacją lub złością. Wzajemne pozytywne odpowiadanie na próby porozumienia buduje przywiązanie i poczucie bycia „w tym samym zespole”.

Niemożliwe jest oczywiście stuprocentowe reagowanie na próby kontaktu – czytamy w artykule. Z badania wynika jednak, że związki, w których partnerzy odpowiadali sobie pozytywnie średnio w 86 proc. przypadków, trwały co najmniej przez 6 lat. Rozwodnicy reagowali pozytywnie na próbę kontaktu tylko w jednej trzeciej przypadków.

Jak poprawić jakość relacji

Co możesz zrobić, żeby poprawić jakość swojej relacji? Eksperci podsuwają kilka pomysłów.

Znajdź co najmniej 10 minut dziennie na zaangażowaną interakcję z partnerem. Zapytaj, czy mógłbyś (mogłabyś) dziś coś dla niej (niego) zrobić. Pokazujesz w ten sposób, że jesteś obecny (-a) i zaangażowany (-a). Tego typu pytania dają partnerowi nadzieję, że jego potrzeby zostaną zaspokojone. Warto je zaspokajać.

Kolejną strategią jest regularne dokonywanie małych „inwestycji” w związek. To codzienne szczególiki, których pozytywny efekt kumuluje się: kontakt wzrokowy, uśmiech, propozycja pomocy.

Co jeśli nie możemy być z jakiegoś powodu „emocjonalnie dostępni”? Jeżeli nie możemy zaangażować się w interakcję, to powinniśmy wyjaśnić, dlaczego tak jest. Jeżeli to partner nie odpowiada na nasze powtarzające się próby kontaktu, to korzystną reakcją będzie zwrócenie mu delikatnie uwagi. Spotykasz się z negatywną reakcją? Postaraj się nie odpowiadać negatywnymi emocjami i odnieść się do ukrytej potrzeby, która kryje się za taką reakcją i zaproponować jej zaspokojenie.