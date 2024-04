Jest w pełni anonimowa, nie ocenia, pomaga 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, także w chwilach, gdy nie możesz mówić na głos. Zna języki polski i ukraiński. Działa w aplikacji WhatsApp pod numerem +48 602 882 844. Adwokatka kobiet, fundacja Feminoteka, przedstawiła czatbotkę Viktorię – nowe narzędzie cyfrowe oparte na AI, które udzieli odpowiedzi na ważne pytania dotyczące przemocy ze względu na płeć.

Prezentacja nowego narzędzia pomocowego Feminoteki odbyła się podczas debaty na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i systemowego wsparcia, zorganizowanej pod patronatem Ministry ds. Równości, Katarzyny Kotuli.

Czym jest przemoc ze względu na płeć? Jakie prawa mają kobiety w Polsce, jeśli dotyka ich przemoc, w tym seksualna? Gdzie uzyskać pomoc? – to pytania, na które można znaleźć odpowiedź w sieci, licznych artykułach, w serwisach organizacji kobiecych i pomocowych. Ale czy łatwo uzyskać informacje w pigułce i sprawnie uzyskać pomoc?

– System opieki nad osobami pokrzywdzonymi przemocą seksualną w Polsce nie działa, mimo że do jego wdrożenia Polska zobowiązała się w 2015 roku, ratyfikując konwencję stambulską. Przez lata organizacje społeczne, takie jak Feminoteka, starały się wypełniać lukę. Realizujemy nasze projekty, jak otwarty w 2023 roku w Warszawie punkt pomocy dla kobiet po doświadczeniu gwałtu i najnowsze narzędzie oparte na AI, czyli czatbotka Viktoria – mówi Joanna Piotrowska, andragożka, trenerka i ekspertka antyprzemocowa, założycielka i prezeska Feminoteki.

Czatbotka Viktoria to kanał cyfrowy działający w aplikacji WhatsApp pod numerem +48 602 882 844. Zapewnia nowoczesny, bezpieczny i natychmiastowy dostęp do rzetelnych informacji o przemocy ze względu na płeć, w tym jak skorzystać z usług pomocowych, takich jak infolinie i bezpieczne przestrzenie.

Z kontaktu z Viktorią mogą skorzystać osoby poszukujące informacji na temat pomocy w przypadku doświadczenia lub bycia świadkiem przemocy ze względu na płeć. Jest skierowana zarówno do Polek, jak i uchodźczyń z Ukrainy przebywające w Polsce, ponieważ Viktoria mówi w dwóch językach – polskim i ukraińskim.

Fundacja Feminoteka zbudowała czatbotkę w ramach partnerstwa z organizacją CARE Polska. Podobne rozwiązania technologiczne było już wcześniej wspierane przez CARE w takich krajach, jak Afganistan i Ghana. Oprócz infolinii Feminoteki, każdy będzie mógł anonimowo i całodobowo uzyskać dostęp do czatu.

– Z czatbotką komunikujemy się przez WhatsApp, który jest aplikacją popularną, ale także może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Zaletą jest brak konieczności pobierania dedykowanej aplikacji, to bardzo ważne, ponieważ osoby stosujące przemoc często kontrolują telefony swoich ofiar. Numer pomocowy czatbotki można wpisać w telefonie jako przyjaciółkę Viktorię. Mamy nadzieję, że nowe narzędzie umożliwi dostęp do informacji także osobom, które mieszkają w miejscowościach, gdzie poszukiwanie informacji na temat przemocy może być utrudnione w kontakcie bezpośrednim – zaznacza Joanna Gzyra-Iskandar, rzeczniczka ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w fundacji Feminoteka.

Od 2005 roku Feminoteka pomaga kobietom po doświadczeniu przemocy, od kilku lat skupia się na wsparciu w przypadkach przemocy seksualnej. Udziela pomocy psychologicznej, terapeutycznej i psychotraumatologicznej, a także prawnej, medycznej, prowadzi grupy wsparcia i telefon pomocowy z dyżurami ekspertek, specjalny Fundusz dla kobiet po gwałcie, wspiera pokrzywdzone również finansowo. Rocznie około 400 kobiet korzysta z różnych form wsparcia fundacji.

– To ważne, że sprawy kobiet, ich praw oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet wróciły do debaty publicznej. Apelujemy do władz o wdrożenie instytucjonalnych, ale pełnych empatii procedur, zgodnych z międzynarodowymi standardami – mówi Joanna Piotrowska, założycielka i prezeska Feminoteki.

Feminoteka współpracuje z ekspertkami i ekspertami m.in. WHO, Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz z ośrodkami specjalistycznymi w całej Europie nad założeniami systemu opieki nad pokrzywdzonymi przemocą seksualną w Polsce oraz przeciwdziałania przemocy. Zalecenia obejmują m.in. stworzenie wyspecjalizowanego ośrodka pomocy pokrzywdzonym w każdym województwie, zapewnienie szkoleń dla policji, prokuratorów i sędziów w zakresie standardów i procedur postępowania, wdrożenie wytycznych dotyczących opieki medycznej opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wprowadzenie systemu skierowań do specjalistów oferujących wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne i pomoc asystentki/asystenta.

Fundacja Feminoteka działa od 2005 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. Pomaga kobietom z doświadczeniem przemocy, zwłaszcza seksualnej. Fundację tworzy zespół ekspertek z wieloletnim doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Feminoteka edukuje, organizuje akcje, pisze petycje, dąży do zmian w prawie i społeczeństwie. Prowadzi telefon pomocowy, udziela pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej i traumatologicznej, organizuje grupy wsparcia, jogę dla kobiet z PTSD, bezpieczne miejsce schronienia.

Czatbotka Viktoria (24/7): +48 602 882 844

Numer pomocowy - w j. polskim: 888 88 33 88, czynny: pon.-pt., w godz. 11.00-19.00, sob.-niedz. w godz. 10.00-16.00 - w j. ukraińskim: 888 88 79 88, czynny: pon.-pt., w godz. 14.00-19.00, sob.-niedz. w godz. 10.00-15.00

Strona www: www.feminoteka.pl

E-mail: pomoc@feminoteka.pl

facebook.com/FundacjaFeminoteka

instagram.com/fundacjafeminoteka/