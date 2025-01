Nauka poprzez doświadczenie

Gregory Van, CEO platformy inwestycyjnej Endowus, podkreśla znaczenie nauki poprzez błędy. Dzieci powinny doświadczać porażek, gdy stawka jest jeszcze niewielka. To buduje ich odporność emocjonalną i uczy pokory w inwestowaniu. Starszy syn założyciela firmy The Art of Shaving Erica Malki uważał, że może uzyskać 20% zwrotu miesięcznie, co było dla ojca niepokojące. Pozwolił mu jednak zainwestować niewielką część oszczędności, aby zdobył realne doświadczenie. W efekcie jego syn stracił 40% zainwestowanych środków, co stało się cenną lekcją na przyszłość.

Wczesne wprowadzanie dzieci w świat inwestycji

Dayssi Olarte de Kanavos, współzałożycielka Flag Luxury Group, już na etapie szkoły podstawowej umożliwiła swoim dzieciom inwestowanie w wybrane firmy. Ich wybory obejmowały m. in. spółki takie jak Apple, Amazon, Google i Alibaba. Inwestując w znane marki, dzieci miały okazję obserwować, jak działa rynek. Olarte de Kanavos podkreśla, że kluczowe jest podejście długoterminowe oraz cierpliwość w budowaniu kapitału.

Rozmowy o finansach w przystępny sposób

Van, mając małe dzieci, stara się tłumaczyć im pojęcia inwestycyjne w prosty sposób. Zadaje pytania: „Czy wolisz kupić zabawkę za 100 dolarów dziś, czy mieć 200 dolarów za 10 lat?”. Dzięki temu zaczynają one rozumieć koncepcję długoterminowych zysków i wartości pieniądza w czasie – czytamy w CNBC.

Nauka budżetowania i oszczędzania

Malka nauczył swoje dzieci zarządzania budżetem, dając im miesięczne kieszonkowe. Początkowo wydawały je zbyt szybko, ale z czasem nauczyły się lepiej planować wydatki. Podobnie Olarte de Kanavos uważa, że kieszonkowe powinno być wprowadzone już na etapie wczesnej edukacji. Uczy to dzieci podejmowania decyzji finansowych i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów.

Długoterminowe myślenie o finansach

Roshni Mahtani Cheung, CEO The Parentinc, otworzyła dla swojej córki konto oszczędnościowe, gdzie regularnie odkłada środki z prezentów świątecznych – opisuje CNBC. Dzięki temu uczy ją wartości systematycznego oszczędzania i długoterminowego planowania finansowego.

Rozmowy o dziedziczeniu i przyszłości

Bogaci rodzice często zastanawiają się, kiedy i jak mówić dzieciom o spadku. Michael Sonnenfeldt, założyciel firmy Tiger 21, podkreśla, że większość zamożnych osób woli czekać, aż dzieci osiągną dojrzałość zawodową przed ujawnieniem szczegółów dotyczących majątku. Inni preferują wcześniejsze przygotowanie dzieci do zarządzania odziedziczonym kapitałem.