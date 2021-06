Wkręciłeś mnie. Było tak: Muzeum Sztuki Nowoczesnej zgłosiło się do mnie z propozycją, abym użyczyła głosu palmie. Ona jest trochę namiastką Kalifornii w naszym mieście, fajnym zderzeniem egzotyki i tropików z szarym krajobrazem Warszawy. Czymś, co tutaj kompletnie nie pasuje. A ja od początku kibicowałam pomysłowi tej instalacji. Faktycznie, wygłosiłam dramatyczny komunikat do mieszkańców. Zrobiłam to z ogromną przyjemnością. Było to o tyle trudne, że należało to zaniepokojenie palmy wiarygodnie przekazać. Przyroda jest dla mnie ważna, choć nie jestem ekologiczną aktywistką.