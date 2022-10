"Co chcemy osiągnąć

* Trzy unikalne, silne i trwałe franczyzy. W centrum każdej z nich rosnąca liczba gier z zapadającymi w pamięć opowieściami wzbogaconymi o doświadczenie gry sieciowej.

* Synergia płynąca ze współpracy z partnerami zewnętrznymi. Efektem nawiązywanych kooperacji będzie poszerzenie oferty produktowej i grona odbiorców naszych treści oraz zwiększenie doznań płynących z doświadczania naszych uniwersów.

* CD PROJEKT jako miejsce z unikalną kulturą organizacyjną, przyciągające i rozwijające największe talenty" - czytamy w strategicznych kierunkach rozwoju.

Spółka przypomniała, że zeszłoroczna aktualizacja skupiała się na transformacji procesu tworzenia gier, zmianach sposobu zarządzania i komunikacji oraz wdrożeniu usprawnień organizacji pozwalających m.in. na jednoczesne tworzenie dwóch projektów AAA - co zostało osiągnięte na początku 2022 roku. W tegorocznej aktualizacji skupiono się na długoterminowych perspektywach produktowych grupy.

"Podstawy naszej działalności i wartości, które wyznajemy, pozostają bez zmian. Chcemy tworzyć rewolucyjne, pełne zapadających w pamięć momentów gry fabularne, które będą inspirować graczy" - prezes CD Projektu Adam Kiciński, cytowany w komunikacie.

Studio pod nazwami kryptonimów zaprezentowało projekty na kolejne lata. Jednym z nich jest gra od bostońskiego studia The Molasses Flood - projekt "Syriusz".

"Gra będzie dziać się w wiedźmińskim uniwersum, ale będzie różnić się od naszych dotychczasowych produkcji z uwagi na fakt, że jest skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców. 'Syriusz' zaoferuje graczom rozgrywkę zarówno jednoosobową, jak i w trybie multiplayer" - wskazał Kiciński.

Kolejnym zapowiedzianym projektem jest "Polaris", który będzie otwarciem nowej wiedźmińskiej sagi. Będzie się ona składać z trzech gier, które studio CD Projekt RED planuje wydać w trakcie 6-letniego cyklu, licząc od premiery "Polarisa". Druga i trzecia część pod względem technologicznym będzie tworzona na fundamentach stworzonych przy produkcji Polarisa, co usprawni proces dewelopmentu i pozwoli skupić się na realizacji kreatywnych ambicji studia.

Kolejny projekt ze świata Wiedźmina - "Canis Majoris" - będzie pełnoprawną produkcją rozwijaną przez zewnętrzne studio kierowane przez doświadczonych twórców związanych w przeszłości z tym uniwersum.

"Jest to pierwszy tego typu tworzony poza strukturami grupy. Nie oznacza to jednak, że będzie odbiegał jakością od gier dewelopowanych wewnętrznie. Pod względem technologicznym, projekt będzie bazował na silniku Unreal Engine 5 oraz zestawie narzędzi tworzonych z myślą o 'Polaris'. Wkrótce zamierzamy ujawnić więcej szczegółów" - zapowiedział prezes.

Projekt "Orion", kryjący pod kryptonimem następną grę z serii "Cyberpunk", w pełni rozwinie potencjał leżący w tym uniwersum. Będzie rozwijany przez nowe studio CD Projekt RED North America, podano także.

"Nasze plany są ambitne i wymagają wiele pracy, zaangażowania i dalszego rozwoju. W tym celu chcemy stworzyć nowy zespół w Bostonie, który wspólnie z rozwijającym się teamem z Vancouver stanie się CD Projekt RED North America. Ten ruch umożliwi nam pełny dostęp do puli talentów z Ameryki Północnej" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

"Drugim niezależnym zespołem deweloperskim działającym z Bostonu jest The Molasses Flood" - zaznaczył.

CD Projekt ogłosił również rozpoczęcie przygotowań do stworzenia zupełnie nowego, oryginalnego IP o kryptonimie "Hadar".

"Zaczęliśmy myśleć o nim kilka lat temu. Wczesny etap prac koncepcyjnych rozpoczął się w 2021 roku. Po raz pierwszy w historii jesteśmy w pełni odpowiedzialni za stworzenie IP od podstaw. Warto przy tym podkreślić, że pracujemy dopiero nad podstawowymi założeniami i światem nowej franczyzy" - wskazał członek zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu Michał Nowakowski.

Ponadto grupa zamierza kontynuować ideę franchise flywheel, rozbudowując ekosystem wzajemnie napędzających się produktów opartych na potencjale posiadanych franczyz. W związku z tym studio otwiera się na współpracę z zewnętrznymi zespołami.

"Naszym celem jest współpraca z doświadczonymi partnerami, którzy sprostają wymogom jakości postawionym przez nasze gry i stworzą wartościowe doświadczenia dla naszych fanów. Robimy to wszystko, by zapewnić nowe, ekscytujące sposoby na kontakt z naszymi markami i jednocześnie ułatwić naszemu wewnętrznemu zespołowi skupienie się na tym, co napędza nas jako firmę - tworzeniu rewolucyjnych gier fabularnych" - dodał Nowakowski.

CD Projekt podał też, że "przygląda się" możliwościom, które oferuje przemysł filmowy i telewizyjny. Anime "Cyberpunk: Edgerunners" stworzone we współpracy z japońskim Studio Trigger, dostępne na Netfliksie dowiodło, że tworzenie wysokiej jakości treści dla fanów studia w oparciu o posiadane franczyzy jest słuszną drogą - zarówno z perspektywy rozwoju marki, jak i strategii biznesowej, podkreślono.

"Myśląc o rozwoju, mamy teraz przed oczami trzy unikalne, silne i trwałe franczyzy. W centrum każdej z nich widzimy rosnącą liczbę gier z zapadającymi w pamięć opowieściami dla pojedynczego gracza, rozszerzonymi o doświadczenie gry sieciowej. Postrzegamy CD Projekt jako rosnącą siłę, ukształtowaną przez nasze zespoły pełne dumy ze swoich osiągnięć i odważne w realizacji swoich ambicji" - podsumował Kiciński.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)