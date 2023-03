Wygląda na to, że ciągle wysokie ceny sprzętu do VR są jedną z barier na drodze do jego umasowienia. Z danych Statisty wynika, że tylko 1 proc. konsumentów na świecie posiada zestawy do wirtualnej rzeczywistości. Kolejne lata nie będą wiele lepsze – szacuje się, że odsetek ten wzrośnie do 2027 roku o 0,7 proc. To bardzo niskie wartości w kontekście całkowitej liczby graczy, która ma wynieść w tym roku 45 proc. Warto dodać, że nie wszystkie zestawy VR są przeznaczone do gamingu.

