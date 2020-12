Proces antymonopolowy ma na celu wyjęcie Instagrama i WhatsAppa z rąk Zuckerberga

Rozbicie monopolu mocno wpłynie na perspektywy Facebooka

Zarówno WhatsApp, jak i Instagram są kluczowe dla międzynarodowej strategii Facebooka

Federalna Komisja Handlu USA i koalicja kilkudziesięciu stanów w pozwie skupiają się na nabyciu aplikacji Instagram za 715 milionów dolarów w 2012 roku oraz zakupieniu aplikacji WhatsApp za 22 miliardy dolarów dwa lata później. Jak podaje komisja, transakcje te miały „zdławić” konkurencję. Teraz FTC (Federal Trade Commission, Federalna Komisja Handlu USA) chce, by Facebook pozbył się tych dwóch firm – to pomysł, który stanowi egzystencjalne zagrożenie dla imperium zbudowanego przez dyrektora generalnego Marka Zuckerberga.

Instagram i WhatsApp jako przyszłość Facebooka

Jak pisze Bloomberg, znaczna część wzrostu przychodów firmy Zuckerberga pochodzi z Instagramu, a z kolei WhatsApp ma służyć Facebookowi w sektorze handlu cyfrowego. Utrata tych dwóch platform grozi zlikwidowaniem dużej części długoterminowej wartości Facebooka. Akcje spółki, które wzrosły o ponad 35 proc. w 2020 roku, spadły aż o 4 proc. w środę, kończąc dzień handlowy na spadku o około 2 proc.

„Rozbicia są przerażające dla inwestorów, ponieważ zakłócają modele biznesowe” – skomentował Dan Ives, analityk w Wedbush Securities, który nazwał zakup Instagrama jednym z trzech najlepszych przejęć biznesowych w ciągu ostatnich 15 lat. Mimo wszystko, Ives twierdzi, że szansa na faktyczny rozpad Facebooka jest niewielka bez zmian legislacyjnych z Kongresu – a te jego zdaniem są mało prawdopodobne.

Facebook nabył te obiecujące (i konkurencyjne) platformy właśnie dlatego, że spodziewał się, że główny portal społecznościowy pewnego dnia zniknie. Przejęcie Instagrama i WhatsAppa z rąk Zuckerberga zlikwidowałoby większość zabezpieczeń na przyszłość Facebooka. Zuckerberg zainwestował ogromne kwoty w Instagram i WhatsApp – inwestycje te dopiero zaczynają się opłacać. „Nasze przejęcia Instagrama i WhatsAppa dramatycznie poprawiły te usługi i pomogły im dotrzeć do wielu innych ludzi” – stwierdził Zuckerberg, dodając: „Konkurujemy uczciwie. Jestem z tego dumny”.

Jak rozpad wpłynie na perspektywy Facebooka?

E-commerce

Na Facebooku kończą się sloty do umieszczania reklam – zbyt wiele reklam zmniejsza wrażenia użytkownika. W tym roku korporacja wprowadziła opcję zakupów bezpośrednio za pomocą zdjęć i filmów na Instagramie i umożliwiła firmom na całym świecie, aby wykorzystać WhatsApp do komunikacji z klientami. Facebook jednocześnie wymagał od firm, by miały fanpejdże na Facebooku w celu uruchomienia np. reklam na Instagramie. Ostatecznie planowano połączyć WhatsApp na czacie z Instagramowymi zakupami. Bez tych dwóch aplikacji droga Facebooka do stania się gigantem e-commerce’u staje się o wiele bardziej stroma.

Wzrost dochodów

Liczba użytkowników Facebooka zaczęła się wyrównywać na niektórych z najcenniejszych rynków, a firma od lat ostrzega, że główna przestrzeń reklamowa w feedzie osiąga poziom nasycenia. Oznacza to, że wzrost przychodów firmy w ostatnim czasie został głównie napędzany przez Instagram. Aplikacja wygenerowała około 20 miliardów dolarów przychodów w 2019 roku, co jest równe około 29 proc. całej sprzedaży reklam na Facebooku w ubiegłym roku. Firma badawcza EMarketer szacuje, że sprzedaż na Instagramie w 2020 r. była warta 28,1 mld dolarów, czyli około 37 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży reklam na Facebooku

Rynki międzynarodowe

Zarówno WhatsApp, jak i Instagram są kluczowe dla międzynarodowej strategii Facebooka, oferując firmie silną pozycję na szybko rozwijających się rynkach, takich jak Indie i Brazylia. W niektórych krajach WhatsApp lub Instagram daleko przewyższają swoją firmę macierzystą w liczbie użytkowników. W Indiach, na przykład, WhatsApp ma ponad 100 milionów więcej użytkowników niż Facebook – podaje EMarketer. W Japonii Instagram ma ponad 70 proc. więcej użytkowników niż główna platforma Facebooka.

Kto korzysta z Facebooka?

Wszyscy – oprócz nastolatków. Badania wykazały, że 51 proc. osób w wieku od 13 do 17 lat twierdzi, że korzystało z Facebooka w 2018 roku, co oznacza spadek z 71 proc. kilka lat wcześniej. Instagram, w międzyczasie, był używany przez 72 proc. amerykańskich nastolatków.

Instagram był tajną bronią Facebooka przeciwko aplikacjom takim jak Snapchat i TikTok. Bez Instagrama w ofercie, Facebook musiałby zbudować własne produkty, które trafiłyby do najmłodszej i najbardziej pożądanej grupy użytkowników – co może okazać się trudnym zadaniem.