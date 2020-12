"Mięso z probówki" trafi do testowej produkcji

Singapur jako pierwszy kraj na świecie zezwolił na sprzedaż laboratoryjnego mięsa

Startupy zajmujące się nowym typem produkcji mnożą się

Singapur jako pierwszy kraj na świecie zezwolił na sprzedaż "mięsa z probówki”, a coraz więcej startupów z całego świata przygotowuje się do testowej produkcji tego typu żywności w fabrykach. Minie jeszcze wiele czasu, zanim syntetyczne mięso trafi na sklepowe półki, ale jest to kluczowy krok w całym procesie.

Firmą, która uzyskała poparcie azjatyckiego kraju jest amerykańska Eat Just, która produkuje mięso ze zwierzęcych komórek poprzez umieszczenie ich w pożywce wspomagającej wzrost. Mięso to nie różni się od kupowanego w markecie, z tą wszakże różnicą, że nie pochodzi od zabitego zwierzęcia.

Jedną z firm budujących lub obsługujących pilotażowe linie nowego typu produkcji jest holenderska Mosa Meat BV. Jako pierwsza wyhodowała ona wołowego burgera. Firma ta planuje rozpocząć produkcję na niewielką skalę w pierwszej połowie przyszłego roku, zanim przeniesie ją do przeznaczonej specjalnie do tego fabryki pod koniec 2022 roku.

Reklama

- Już w 2013 roku udowodniliśmy, że potrafimy wytworzyć hamburgera – powiedział dyrektor generalny Mosy Marten Bosch. – Teraz chodzi o zwiększenie skali i odpowiednie obniżenie kosztów i to na tym koncentrujemy się w tej fazie – dodał.

Startupy zajmujące się laboratoryjnym mięsem rosną jak grzyby po deszczu. W 2016 roku było ich zaledwie kilka, obecnie to już co najmniej 60. Sektor chce uczynić produkcję bardziej humanitarną i przyjazną dla środowiska. W tym roku przyciągnął rekordową ilość funduszy venture capital.

Przed sektorem nadal wiele wyzwań, poza wspomnianymi kosztami i skalą to także kwestie regulacyjne. Szczególnie problematyczna jest cena: wyprodukowanie w laboratorium kilograma mięsa kosztuje od 400 do 2000 dol. Jednak zwiększanie skali produkcji doprowadzi do spadku kosztów, więc testowe programy to wielki krok na drodze do komercjalizacji nowego wynalazku.