Jak podaje redakcja Statista, według whitepaper Samsung potrzeba średnio dziesięciu lat, by nowy standard był gotowy do komercjalizacji, przy czym 5G zajęło to osiem lat. Gigant technologiczny zasugerował potencjalną datę wprowadzenia 6G na rynek na lata 2028-2030. Podkreślono pilną potrzebę dokonania postępu.

Jak pokazuje poniższa infografika, krajem na czele nowego ładunku są Chiny. Z danych Cyber Creative Institute wynika, że z około 20 000 wniosków patentowych związanych z 6G w sierpniu 2021 roku, 40,3 proc. pochodziło z Państwa Środka. Niewiele ustępują Stany Zjednoczone, na które przypada 35,2 proc. wniosków. Korea Południowa, ojczyzna Samsunga, jest na piątym miejscu (po uwzględnieniu wniosków z krajów europejskich) z 4,2 procentami.

Wnioski patentowe w ramach technologii 6G obejmują zagadnienia komunikacji, technologii kwantowej, stacji bazowych i sztucznej inteligencji. Szacuje się, że 6G będzie około dziesięć razy szybsze niż 5G.