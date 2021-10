90-letni aktor i gwiazda serialu "Star Trek" William Shatner dotarł w środę do granicy przestrzeni kosmicznej na pokładzie rakiety New Shapard należącej do Blue Origin. Stał się w ten sposób najstarszym astronautą.

90-letni Shatner stał się w ten sposób najstarszym uczestnikiem lotów kosmicznych. Kanadyjczyk poleciał na wysokość ponad 100 km z trojgiem innych cywilnych pasażerów kapsuły wyniesionej w kosmos przez rakietę Blue Origin. Reklama Środowy lot trwał ok. 10 minut. Rakieta wystartowała z pustyni w Teksasie tuż przed 17.00 czasu polskiego. Rakieta odłączyła się od kapsuły i wylądowała w Teksasie, zaś pasażerowie kapsuły spędzili w stanie nieważkości ok. 3 minut. Po wylądowaniu, Shatner wyszedł z kabiny. Wyraźnie wzruszony opowiadał dziennikarzom o swoich wrażeniach i przemyśleniach, o kruchości Ziemi widzianej z przestrzeni kosmicznej i o czerni kosmosu. „Mam nadzieję, że nigdy się z tego nie wyleczę" – mówił Shatner. Lot NS-18 miał odbyć się we wtorek, ale został przesunięty na środę ze względu na prognozę pogody, przewidującą we wtorek mocny wiatr. Należąca do Jeffa Bezosa firma podróży kosmicznych, Blue Origin, zaprosiła Shatnera do wzięcia udziału w pełni zautomatyzowanym locie na skraj przestrzeni kosmicznej. Bezos, który jest fanem „Star Trek”, był pierwszym pasażerem swojego komercyjnego statku kosmicznego, używającego tej samej rakiety, trzy miesiące temu. We wtorek wieczorem Shatner zapowiedział na Twitterze specjalny wpis, który ukazał się w chwili, gdy on sam był już w przestrzeni kosmicznej. „Nie wiem, jak mnie widzi świat, ale dla siebie samego jestem tylko chłopcem bawiącym się na brzegu morza, cieszącym się bieżącą chwilą, a potem znajdującym gładszy kamyk lub muszlę ładniejszą niż zazwyczaj, podczas gdy wielki ocean prawdy rozpościera się, nieodkryty, tuż przede mną”. Kanadyjski aktor stał się znany dzięki serialowi „Star Trek”, którego odcinki w tzw. oryginalnej serii zaczynają się od czytanego przez Shatnera wprowadzenia. „Przestrzeń: ostateczna granica. To historia podróży statku Enterprise. Pięcioletnia misja: eksploracja nowych światów, poszukiwania nowych form życia i nowych cywilizacji. Śmiałe podróże tam, dokąd jeszcze żaden człowiek nie podążał”. Wcześniej najstarszym pasażerem lotów kosmicznych była 82-letnia pilotka Wally Funk, która poleciała na pokładzie New Shepard w lipcu br.