Reklama

Generatywna sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (oprogramowanie, które „uczy się” podczas pracy) są już wykorzystywane do tworzenia rekomendacji (np. zakupy online), w asystentach głosowych (np. Alexa) oraz do automatycznych tłumaczeń tekstu.

Reklama

Trwa wojna w tym obszarze między Microsoftem, który mocno inwestuje w producenta Chat GPT (firmę Open AI) a Google, które wdraża własną sztuczną inteligencję w silnik wyszukiwania. Meta pracuje tymczasem nad wspieranym przez AI oprogramowaniem służącym do generowania wideo z komunikatu tekstowego. Ma to być bardziej zaawansowana technologia od tych, które znajdziemy w Dall-E czy Stable Diffusion.

Metawersum

Metawersum ma na celu upodobnienie świata online do rzeczywistego, chociażby za sprawą technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Przykłady to stosowanie cyfrowych awatarów i odpowiedników materialnych przestrzeni (choćby do organizacji biznesowych spotkań) czy zastosowanie wirtualnych przestrzeni 3D do oprowadzania klientów po cyfrowych odpowiednikach sklepów.

Youtube i Meta tworzą już biblioteki nagrań wideo i obrazów w formie 360 stopni oraz komputerowo generowanych obiektów i teł, których można użyć do budowania światów 3D. Apple i Qualcomm intensywnie pracują natomiast nad rozwojem zestawów VR, które mogą mieć swoją premierę już w tym roku.

Cyfrowe certyfikaty

Właściciele cyfrowych aktywów będą szukali sposobu potwierdzania ich autentyczności i prawa własności. Z pomocą przychodzi technologia blockchain i NFT (niewymienialne tokeny). NFT to zapis na sieci blockchain, który jest formą cyfrowego potwierdzenia, że jesteśmy właścicielami danego cyfrowego aktywa, np. grafiki czy wideo.

Chociaż rynek NFT doświadczył bolesnego spadku po znakomitym 2021 roku, to Nasdaq prognozuje, że bieżący rok będzie dla niego znacznie lepszy.

Blockchain

Jest to rodzaj cyfrowego zapisu lub cyfrowej księgi transakcji. Technologia blockchain jest transparentna (daje każdemu możliwość wglądu w jej aktualizacje) i bezpieczna (wszystkie nieuczciwe działania w sieci są szybko wykrywane i usuwane). Blockchain jest także w dużej mierze odporny na hakerskie ataki, bowiem opiera się o się komputerów, a nie pojedynczy serwer.

Firmowi influenserzy

Firmy uświadomiły sobie, że wykorzystanie influenserów do promocji marki jest skuteczniejsze niż bazowanie na firmowych kontach w mediach społecznościowych. Przemyślane posty pracowników w społecznościówkach mogą wydawać się innym użytkownikom znacznie bardziej autentyczne niż korporacyjny PR.

Organizacje opracują prawdopodobnie procedury zachęcające zespoły i pracowników do komunikowania się i rozpowszechniania materiałów w imieniu firmy.