ChatGPT na iOS

Oprogramowanie, które jest bezpłatne, jest teraz dostępne w Stanach Zjednoczonych na urządzenia z systemem iOS za pośrednictwem App Store firmy Apple Inc. Dzięki niemu użytkownicy mogą wpisywać pytania i otrzymywać odpowiedzi od chatbota. Aplikacja ma także funkcję rozpoznawania głosu, dzięki czemu użytkownicy będą mogli wypowiadać swoje pytania, podał w czwartek na blogu OpenAI.

Pytania można zadawać głosowo, jednak bot odpowie tylko na piśmie. Aplikacja synchronizuje również rozmowy tekstowe na różnych urządzeniach.

Użytkownicy, którzy płacą za subskrypcję OpenAI ChatGPT Plus, za pośrednictwem aplikacji mogą również korzystać z najpotężniejszego multimodalnego modelu dużego języka, GPT-4, podała firma.

ChatGPT na Androida

OpenAI planuje oferować swoją aplikację w większej liczbie krajów w nadchodzących tygodniach i spodziewa się wkrótce wprowadzić wersję na Androida.

Od czasu udostępnienia go w sieci pod koniec zeszłego roku, miliony ludzi eksperymentowało z ChatGPT i innymi botami — takimi jak Bard, stworzony przez Google firmy Alphabet Inc.

Ta nowa fala chatbotów jest zbudowana na LLM, modelach sztucznej inteligencji trenowanych na ogromnych ilościach danych internetowych. Dzięki temu chatboty mogą przewidywać i generować ludzko brzmiące odpowiedzi na pytania użytkowników.

ChatGPT i podobnie programy są już wykorzystywane niemal do wszystkiego, od pisania życzeń urodzinowych po programowanie. Nie jest to jednak narzędzie doskonałe. ChatGPT i inne tego typu narzędzia przy wykonywaniu zadań mają skłonność do wykazywania uprzedzeń i fabrykowania wiarygodnej fikcji.

Apple boi się ujawnienia poufnych danych

Jak na ironię, Apple ogranicza wewnętrzne użycie ChatGPT i innych narzędzi AI, właśnie wtedy, gdy pojawiła się nowa aplikacja. Firma obawia się, że oprogramowanie może zostać wykorzystane do ujawnienia poufnych danych, poinformował "Wall Street Journal".

Dlatego Apple poszedł w ślady Samsung Electronics Co. i innych gigantów technologicznych, zakazując pracownikom korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji.

Dla konsumentów wydanie aplikacji na iOS może sprawić, że ChatGPT będzie dostępny dla znacznie większej rzeszy użytkowników niż w przypadku wersji internetowej chatbota. Może również bardziej bezpośrednio poddać OpenAI kontroli konsumentów za pośrednictwem recenzji, które użytkownicy mogą publikować w App Store.