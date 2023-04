Jaki wpływ będzie miała sztuczna inteligencja na gospodarkę – to ogromna szansa czy jednak zagrożenie?

Jestem przekonany, że sztuczna inteligencja jest głównie szansą na rozwój, ale zależy to też od sposobu jej wykorzystania. Zwiększenie produktywności, wsparcie w podejmowaniu skomplikowanych decyzji, automatyzacja procesów – to tylko niektóre z zastosowań. Największą szansą jest wielowymiarowa poprawa życia i do tego powinniśmy dążyć. Wyobraźmy sobie szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie i personalizowane ścieżki edukacji. Nasze życie już stało się lepsze dzięki AI, a najlepsze dopiero przed nami. Dzięki tej technologii powstało sporo biznesowych i technicznych zawodów, które bez niej by nie istniały. Sztuczna inteligencja może też być zagrożeniem, ale tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystana do działań niezgodnych z prawem lub nieetycznych. Sama technologia nie zrobi nam nic złego, jest tylko narzędziem w ręku człowieka.

Jakie kluczowe wyzwania stoją przed wprowadzeniem w bezpieczny sposób rozwiązań technologicznych opartych na AI?

Widzimy, jak duże zainteresowanie wywołało pojawienie się na rynku ChatGPT. Nagle każdy zyskał dostęp do potężnego narzędzia. Oczekiwania rosną, więc bardzo wiele firm pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Większa jest też presja, aby tworzyć bardziej efektywne i potężne algorytmy. Cel jest jeden – zrobić to przed konkurencją. Kolejnym wyzwaniem jest edukacja konsumentów. Technologia rozwija się niezwykle szybko, więc musimy sprawić, aby każdy wiedział, jak działa. Jeśli społeczeństwo dowie się, czym jest AI, będzie z niej bardziej świadomie korzystać. Kluczową kwestią będzie także określenie ram prawnych, które wskażą, w jakim zakresie biznes, państwo i użytkownicy mogą ją wykorzystywać. Ważne jest, aby zrobić to w sposób, który nie spowoduje spowolnienia rozwoju tej technologii i da społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa.

Czy pana zdaniem konsument musi mieć wiedzę, że korzysta z usług czy rozwiązań danej firmy, które są realizowane przy udziale sztucznej inteligencji?

Dla klienta kluczowe jest szybkie i skuteczne załatwienie sprawy. Jeśli analizujemy i klasyfikujemy zgłoszenie za pomocą różnego rodzaju modeli sztucznej inteligencji, co znacznie przyspiesza obsługę i rozwiązanie sprawy, to niekoniecznie. Podobnie, jeśli weryfikujemy klienta biometrycznie lub kiedy podczas rozmowy z voicebotem przetwarzamy jego mowę na tekst. Natomiast ważne jest, aby działać transparentnie i nie budować fałszywych oczekiwań, np. podczas rozmowy z botem nie ma sensu udawać, że klient rozmawia z człowiekiem. TJ

Skrócony zapis rozmowy przeprowadzonej przez Tomasza Jurczaka

