Dotychczas opcja ta była dostępna tylko dla subskrybentów pakietu ChatGPT Plus, kosztującego 20 dolarów miesięcznie. Teraz jednak zostanie ona udostępniona również dla użytkowników wersji bezpłatnej, w tym na mobilnych urządzeniach iOS i Android.

Personalizowany styl komunikacji z wirtualnym asystentem

Nowa funkcja umożliwia użytkownikom większą kontrolę nad interakcjami z zaawansowanym chatbotem. Dokładniej mówiąc, pozwala ona użytkownikom precyzyjniej określić swoje preferencje i wymagania dotyczące komunikacji w każdej rozpoczętej konwersacji.

Celem tej opcji jest zaoszczędzenie czasu użytkowników korzystających z platformy poprzez eliminację konieczności wpisywania tych samych instrukcji przy każdej interakcji z chatbotem. Na przykład, gdy student germanistyki poprosi ChatGPT o udzielenie odpowiedzi na dany temat w języku niemieckim, nie będzie zmuszony do wpisywania odpowiedniej komendy za każdym pytaniem. Z rozwiązania skorzystają także programiści — mogą oni jednorazowo wydać komendę do odpowiadania tylko w preferowanych przez nich językach lub wykluczyć te niechciane. “Deweloper preferujący efektywny kod w języku innym niż Python – może to powiedzieć raz, i zostanie to zrozumiane. Zakupy spożywcze dla dużej rodziny stają się łatwiejsze, model uwzględni 6 porcji na liście zakupów.” - podano na stronie internetowej OpenAI.com.

Czego dowiemy się od sztucznej inteligencji?

Pierwszą ważną kwestią jest dostosowanie tonu i stylu odpowiedzi ChataGPT. Od teraz użytkownicy będą mogli precyzyjniej określić, czy chcą, aby bot odpowiadał w sposób formalny czy swobodny.

Kolejnym aspektem, który warto wymienić, jest długość odpowiedzi. Zamiast polegać na domyślnych ustawieniach, użytkownicy będą mogli określić, czy preferują krótkie, zwięzłe odpowiedzi, czy może bardziej rozbudowane wyjaśnienia. Jest to istotne dla efektywnego dostosowania interakcji do konkretnych potrzeb i kontekstu komunikacji.

Nie tylko użytkownicy będą mogli kształtować interakcje, ale również sam bot będzie dostosowywał się do sposobu, w jaki użytkownicy chcą się z nim komunikować. Czy preferują formalny styl rozmowy z botem, czy może bardziej nieoficjalny?

Czy ChatGPT ma być subiektywny

Jednak jednym z najbardziej kluczowych aspektów jest możliwość określenia, czy ChatGPT powinien wyrażać subiektywne opinie, czy też zachować neutralność wobec generowanych odpowiedzi. Może to być przydatne dla osób wykorzystujących tę technologię do poszukiwania obiektywnych informacji opartych tylko na faktach bądź faktycznych wynikach badań.

Istnieje kilka dodatkowych istotnych informacji dotyczących niestandardowych ustawień chata. Warto zwrócić uwagę na limit znaków, który ma znaczenie przy tworzeniu instrukcji. Każde z pytań może być poparte odpowiedzią o długości do 1500 znaków, co pozwala na wyrażenie treści w sposób spójny i konkretny. Co więcej, OpenAI ogłasza, że wkrótce ta przydatna funkcja stanie się dostępna także dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Jak uruchomić nową funkcję w ChatGPT?

Aby aktywować funkcję "Własne Instrukcje" na platformie OpenAI, należy podjąć kilka prostych kroków. Korzystając z systemu iOS lub Android, należy otworzyć ustawienia, a następnie przejść do sekcji Konta. Tam znajduje się opcja "Niestandardowe Instrukcje", którą wystarczy przełączyć w pozycję ON. W przypadku użytkowania chata za pomocą strony internetowej wystarczy kliknąć swoje imię, co otworzy menu, a następnie wybrać opcję "Niestandardowe Instrukcje".