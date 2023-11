Model opracowany przez południowokoreańskiego producenta został nazwany na cześć niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. To m.in. twórca teorii rozkładu normalnego (Gaussa), która jest uważana za podstawę AI (sztucznej inteligencji) i ML (uczenia maszynowego).

Samsung dołącza do wyścigu

Producenci urządzeń i twórcy oprogramowania prześcigają się w tworzeniu autorskich modeli AI. Do tego wyścigu dołącza teraz Samsung. Jego AI będzie podzielona na trzy części, odpowiadające za język, kod i obraz.

Samsung GaussLanguage to model, który rozumie naszą mowę i potrafi wygenerować odpowiedzi. Ma znaleźć zastosowanie w redagowaniu e-maili, edytowaniu i podsumowywaniu dokumentów, tłumaczeniu różnych języków i pisaniu.

Samsung Gauss Code to model stworzony dla programistów. Zawiera asystenta kodowania o nazwie „code.i”. Służy do szybkiego i łatwego tworzenia oprogramowania poprzez interaktywny interfejs. Obsługuje opis kodu i generowanie przypadków testowych.

Samsung Gauss Image ma ułatwić tworzenie i edycję obrazów. Może zmieniać ich wygląd, konwertować je z niskiej na wysoką rozdzielczość i dodawać elementy do istniejącego obrazu. Podobnie jak Dall-E (generator obrazów OpenAI), może również tworzyć zupełnie nowe obrazy za pomocą przedstawionego mu opisu tekstowego.

Więcej niż Bixby

Samsung Gauss może działać zarówno na serwerach w chmurze, jak i na urządzeniach końcowych (telefony, tablety i komputery PC), tak by zapewnić bezpieczeństwo prywatnych danych.

Firma stworzyła nawet specjalny, dedykowany tylko tym kwestiom zespół AI Red Team, działający w oparciu o zasady etyki AI. Czuwa on nad prywatnością i bezpieczeństwem na różnych etapach, począwszy od gromadzenia danych po tworzenie wyników.

Samsung Gauss nie jest debiutem tej firmy jeżeli chodzi o AI. Koreańczycy wprowadzili już sztuczną inteligencję do swojego wirtualnego asystenta Bixby, wykorzystywanego w urządzeniach gospodarstwa domowego. „Kiedy myślimy o sztucznej inteligencji, często myślimy o ChatGPT. Jednak w tym przypadku nie mamy na celu tak zaawansowanej usługi” – powiedziała we wrześniu Miyoung Yoo, wiceprezes działu sprzętu gospodarstwa domowego firmy Samsung Electronics. Jak wyjaśniła, w tym przypadku chodzi bardziej o rozszerzenie umiejętności zrozumienia kontekstu rozmowy przez Bixby, co umożliwi „bardziej naturalną komunikację”.

Nie tylko Samsung

Wygląda na to, że kwestia AI jest teraz oczkiem w głowie producentów urządzeń mobilnych. To właśnie funkcje z nią związane były najważniejsze podczas premiery smartfonów Google, czyli Pixeli 8 i 8 Pro, na początku października. Chodzi m.in. o poprawianie jakości zdjęć i wideo czy edycję umożliwiającą nawet dobór lepiej wyglądającej twarzy fotografowanej osoby. Również motorola podczas odbywającego się w zeszłym miesiącu Lenovo Tech World 2023 pokazała asystenta MotoAI opartego na dużym modelu językowym (LLM), który ma funkcjonować lokalnie na urządzeniu. Będzie on odpowiadał na pytania, tworzył wiadomości i pomagał w planowaniu zadań.

