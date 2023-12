Jak wynika z opublikowanego we wtorek raportu McKinsey Global Institute, dzięki wykorzystaniu AI wzrost zysków operacyjnych może wynieść od 9 do 15 proc. Autorzy raportu twierdzą, że najwięcej zyskają banki korporacyjne i detaliczne.

Generatywna sztuczna inteligencja została spopularyzowana w zeszłym roku wraz z uruchomieniem narzędzia ChatGPT OpenAI, który oferuje swoim użytkownikom zdania, streszczenia, a nawet poezję opartą na prostych podpowiedziach.

AI w biznesie

Jak wynika z badania McKinsey obejmującego 63 przypadki użycia AI w różnych branżach, narzędzia tego typu mogą ostatecznie zastąpić pracowników przy wykonywaniu różnego rodzaju powtarzalnych zadań.

Najbardziej narażone na zmiany są stanowiska związane ze sprzedażą i marketingiem, inżynierią oprogramowania oraz call center - powiedział starszy partner McKinsey, Jared Moon.

W jego ocenie aż 70 proc. działań firm zostanie objęte automatyzacją, co oznacza, że nietknięta pozostanie tylko niewielka część miejsc pracy.

AI na Wall Street

Wall Street już zagłębiła się w sztuczną inteligencję, by zmienić swoje praktyki pracy i potencjalnie obniżyć koszty. Jak podaje „Wall Street Journal”, Goldman Sachs Group Inc. wykorzystuje narzędzie oparte na sztucznej inteligencji do automatyzacji pracochłonnych elementów kodowania. Citigroup Inc. wykorzystała generatywną sztuczną inteligencję do analizy ponad 1000 stron nowych zasad kapitałowych. Handel instrumentami pochodnymi, wykrywanie oszustw, a nawet sprawdzanie wyników to kolejne eksperymenty banków z wykorzystaniem AI.

Poszukiwanie specjalistów

Dotychczasowe tempo zmian technologicznych od czasu uruchomienia ChatGPT stawia firmy przed wyzwaniem znalezienia specjalistów posiadających umiejętności w nowych obszarach, takich jak prompt engineering, czyli projektowaniu i optymalizacji informacji wejściowych, które model sztucznej inteligencji może następnie przetwarzać, by dostarczyć konkretne dane wyjściowe.

Według Moona firmy szkolą swoje istniejące zespoły analityki danych, aby specjalizowały się w generatywnej sztucznej inteligencji.